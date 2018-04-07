АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь порадовали фанатов

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь сейчас проживает вместе с сыновьями в Турции и регулярно публикует красочные фотографии в Instagram.

Очередной снимок Дарьи в желтом сарафане очень понравился фанатам, которые считают, что она «просто расцвела там» и что Турция это ее место, ведь «солнце, море, что еще надо».

Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь порадовали фанатов

Женской половине аудитории очень понравился яркий наряд Дарьи и многие поинтересовались, где можно приобрести такой же.

«Ветер в выгоревших волосах, подгоревший нос, безупречно - голубое небо и я счастлива», – прокомментировала снимок, а заодно и настроение Дарья Пынзарь.

Некоторые фолловеры отметили, что «без московского гламура» Даша стала настоящей, «яркой и позитивной».

Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь порадовали фанатов

Напомним, что Дарья Пынзарь в Турции отдала своего старшего сына Артема в садик, что натолкнуло фанатов на мысль о смене семьей Пынзарей места жительства.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Дуров опроверг информацию о наличии
Ученые: Детские салфетки могут вызвать пищевую
Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва
Анна Седокова порадовала поклонников своей
«АвтоВАЗ» готовит к выходу внедорожник LADA 4x4 в
В сеть выложили рендеры обновлённого седана Lada
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
В Москве начал работать центр по размещению
Минфин поддержал идею обязательного страхования
Стив Возняк рассказал про необходимость делать
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой на
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и
38-летняя Кейт Хадсон готовится стать мамой в
Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь
Роспотребнадзор выявил в преддверии ЧМ-2018 по
Поклонники уверены, что время Ксении Собчак прошло
Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее
Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном
Собственники ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово просят
В Сети появилось первое «живое» фото нового
Макет безрамочного смартфона Mix 4 от Doogee
Вождь и колдунья: Сталин увлекался эзотерикой и
Смартфоны Xiaomi распродают от 5 тысяч
Смартфоны Apple и Samsung резко подешевели в
Жители России стали реже умирать от болезней
Первый гиперзвуковой авиадвигатель успешно
Гарпии-обезьяноеды являются носителями
Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с
Цыплята становятся оптимистами после приключений
Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь
Просмотреть все новости