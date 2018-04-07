Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь порадовали фанатов
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь сейчас проживает вместе с сыновьями в Турции и регулярно публикует красочные фотографии в Instagram.
Очередной снимок Дарьи в желтом сарафане очень понравился фанатам, которые считают, что она «просто расцвела там» и что Турция это ее место, ведь «солнце, море, что еще надо».
Женской половине аудитории очень понравился яркий наряд Дарьи и многие поинтересовались, где можно приобрести такой же.
«Ветер в выгоревших волосах, подгоревший нос, безупречно - голубое небо и я счастлива», – прокомментировала снимок, а заодно и настроение Дарья Пынзарь.
Некоторые фолловеры отметили, что «без московского гламура» Даша стала настоящей, «яркой и позитивной».
Напомним, что Дарья Пынзарь в Турции отдала своего старшего сына Артема в садик, что натолкнуло фанатов на мысль о смене семьей Пынзарей места жительства.
Очередной снимок Дарьи в желтом сарафане очень понравился фанатам, которые считают, что она «просто расцвела там» и что Турция это ее место, ведь «солнце, море, что еще надо».
Женской половине аудитории очень понравился яркий наряд Дарьи и многие поинтересовались, где можно приобрести такой же.
«Ветер в выгоревших волосах, подгоревший нос, безупречно - голубое небо и я счастлива», – прокомментировала снимок, а заодно и настроение Дарья Пынзарь.
Некоторые фолловеры отметили, что «без московского гламура» Даша стала настоящей, «яркой и позитивной».
Напомним, что Дарья Пынзарь в Турции отдала своего старшего сына Артема в садик, что натолкнуло фанатов на мысль о смене семьей Пынзарей места жительства.