Новый бюджетный седан Honda Amaze выводят на рынок
Представители компании Honda сообщили о старте приёма заявок на бюджетный седан Amaze. В мае текущего года появятся в продаже на индийском рынке первые товарные экземпляры нового автомобиля Honda Amaze.
Компактный седан Honda Amaze был представлен два месяца тому назад. Автомобиль построен на совершенно новой платформе. Точные габариты нового седана не сообщаются, но в то же время стало известно, что длина автомобиля будет менее четырёх метров, а это говорит о том, что индийские покупатели могут получить льготы при покупке нового седана.
В моторную гамму Honda Amaze 2019 модельного года входит атмосферный двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 88 лошадиных сил, а также дизельный агрегат ёмкостью 1,5 литра производительностью 100 «лошадей». В качестве трансмиссии предложена 5-ступенчатая «механика» или вариатор CVT.
В оснащение седана входит система стабилизации, круиз-контроль, парктроник, информационно-развлекательная система, навигация и климат-контроль.
Компактный седан Honda Amaze был представлен два месяца тому назад. Автомобиль построен на совершенно новой платформе. Точные габариты нового седана не сообщаются, но в то же время стало известно, что длина автомобиля будет менее четырёх метров, а это говорит о том, что индийские покупатели могут получить льготы при покупке нового седана.
В моторную гамму Honda Amaze 2019 модельного года входит атмосферный двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 88 лошадиных сил, а также дизельный агрегат ёмкостью 1,5 литра производительностью 100 «лошадей». В качестве трансмиссии предложена 5-ступенчатая «механика» или вариатор CVT.
В оснащение седана входит система стабилизации, круиз-контроль, парктроник, информационно-развлекательная система, навигация и климат-контроль.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:30