Новый бюджетный седан Honda Amaze выводят на рынок

Компактный седан Honda Amaze был представлен два месяца тому назад. Автомобиль построен на совершенно новой платформе. Точные габариты нового седана не сообщаются, но в то же время стало известно, что длина автомобиля будет менее четырёх метров, а это говорит о том, что индийские покупатели могут получить льготы при покупке нового седана.В моторную гамму Honda Amaze 2019 модельного года входит атмосферный двигатель объёмом 1,2 литра мощностью 88 лошадиных сил, а также дизельный агрегат ёмкостью 1,5 литра производительностью 100 «лошадей». В качестве трансмиссии предложена 5-ступенчатая «механика» или вариатор CVT.В оснащение седана входит система стабилизации, круиз-контроль, парктроник, информационно-развлекательная система, навигация и климат-контроль.