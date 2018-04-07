Поклонники уверены, что время Ксении Собчак прошло

В своем микроблоге Собчак опубликовала снимок, на котором изображена в обычном спортивном топе и свободных брюках. На голове у девушки расположился пестрый головной убор. Также теледива дополнила свой спортивный образ солнцезащитными очками.В описании фотоснимка Ксения сообщила, что во время отпуска в Таиланде по счастливой случайности встретила мастера йоги Эллу. Теперь Собчак и ее наставница по йоге проводят вместе занятия на закате. Вот только поклонники не прониклись «просветленностью» жены Максима Виторгана.Волне критики подверглась одежда знаменитости и ее поза, а также макияж. Но самое настоящее возмущение вызвала огромных размеров родинка или прыщ на груди теледивы. Фолловеры сразу решили сравнить девушку с «бородавчатой жабой» или бабой Ягой.По их мнению пользователей Сети, яркая губная помада Ксении никак не гармонирует со стилем одежды. Глядя на бывшую девушку № 1, фолловеры с тяжелым сердцем отметили: Ксения уже не та – она превратилась в старую ворону.Несмотря на многочисленную критику, преданные поклонники отметили, что Ксения держит себя в хорошей физической форме, подчеркнув отменный пресс Собчак.