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Поклонники уверены, что время Ксении Собчак прошло

Предвыборная кампания для знаменитой теледивы Ксении Собчак - уже позади, и теперь экс-ведущая скандальной телестройки решила снова заняться своей красотой и здоровьем.

В своем микроблоге Собчак опубликовала снимок, на котором изображена в обычном спортивном топе и свободных брюках. На голове у девушки расположился пестрый головной убор. Также теледива дополнила свой спортивный образ солнцезащитными очками.

Поклонники уверены, что время Ксении Собчак прошло

В описании фотоснимка Ксения сообщила, что во время отпуска в Таиланде по счастливой случайности встретила мастера йоги Эллу. Теперь Собчак и ее наставница по йоге проводят вместе занятия на закате. Вот только поклонники не прониклись «просветленностью» жены Максима Виторгана.

Волне критики подверглась одежда знаменитости и ее поза, а также макияж. Но самое настоящее возмущение вызвала огромных размеров родинка или прыщ на груди теледивы. Фолловеры сразу решили сравнить девушку с «бородавчатой жабой» или бабой Ягой.

По их мнению пользователей Сети, яркая губная помада Ксении никак не гармонирует со стилем одежды. Глядя на бывшую девушку № 1, фолловеры с тяжелым сердцем отметили: Ксения уже не та – она превратилась в старую ворону.

Несмотря на многочисленную критику, преданные поклонники отметили, что Ксения держит себя в хорошей физической форме, подчеркнув отменный пресс Собчак.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:41
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