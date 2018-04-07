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Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном интересе к Артему Сороке

Участница реалити-шоу «Дом-2» Юля Ефременкова «доросла» до должности ведущей и сейчас осваивается на Сейшелах.

Однако зрители считают, что Юля не очень хорошо справляется со своей ролью, так как явно отдает предпочтение некоторым участникам.

Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном интересе к Артему Сороке

Ефременкова не пользуется большим интересом у своих бывших коллег по телестройке и от бессилия или суки стала покровительствовать Артему Сороке.

Интерес ведущей к скандальному участнику виден невооруженным глазом, та ккак Юлия не порицает парня за странное поведение и запрещает это делать кому-либо другому.

Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном интересе к Артему Сороке

Напомним, что конфликт между Мондезиром и Шароваровым возник не без участия Сороки. Поклонники Ефременковой нашли оправдания поведению девушки.

Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном интересе к Артему Сороке

Пользователи отмечают, что попасть «на язык» Сороке опасно, так как конфликты им провоцируемые могут иметь не самый приятный конец.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:15
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