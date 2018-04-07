Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном интересе к Артему Сороке
Участница реалити-шоу «Дом-2» Юля Ефременкова «доросла» до должности ведущей и сейчас осваивается на Сейшелах.
Однако зрители считают, что Юля не очень хорошо справляется со своей ролью, так как явно отдает предпочтение некоторым участникам.
Ефременкова не пользуется большим интересом у своих бывших коллег по телестройке и от бессилия или суки стала покровительствовать Артему Сороке.
Интерес ведущей к скандальному участнику виден невооруженным глазом, та ккак Юлия не порицает парня за странное поведение и запрещает это делать кому-либо другому.
Напомним, что конфликт между Мондезиром и Шароваровым возник не без участия Сороки. Поклонники Ефременковой нашли оправдания поведению девушки.
Пользователи отмечают, что попасть «на язык» Сороке опасно, так как конфликты им провоцируемые могут иметь не самый приятный конец.
Однако зрители считают, что Юля не очень хорошо справляется со своей ролью, так как явно отдает предпочтение некоторым участникам.
Ефременкова не пользуется большим интересом у своих бывших коллег по телестройке и от бессилия или суки стала покровительствовать Артему Сороке.
Интерес ведущей к скандальному участнику виден невооруженным глазом, та ккак Юлия не порицает парня за странное поведение и запрещает это делать кому-либо другому.
Напомним, что конфликт между Мондезиром и Шароваровым возник не без участия Сороки. Поклонники Ефременковой нашли оправдания поведению девушки.
Пользователи отмечают, что попасть «на язык» Сороке опасно, так как конфликты им провоцируемые могут иметь не самый приятный конец.