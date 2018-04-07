Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном интересе к Артему Сороке

Однако зрители считают, что Юля не очень хорошо справляется со своей ролью, так как явно отдает предпочтение некоторым участникам.Ефременкова не пользуется большим интересом у своих бывших коллег по телестройке и от бессилия или суки стала покровительствовать Артему Сороке.Интерес ведущей к скандальному участнику виден невооруженным глазом, та ккак Юлия не порицает парня за странное поведение и запрещает это делать кому-либо другому.Напомним, что конфликт между Мондезиром и Шароваровым возник не без участия Сороки. Поклонники Ефременковой нашли оправдания поведению девушки.Пользователи отмечают, что попасть «на язык» Сороке опасно, так как конфликты им провоцируемые могут иметь не самый приятный конец.