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В Сети появилось первое «живое» фото нового смартфона OnePlus 6‍

Сегодня в сети опубликовали «живые» снимки новейшего смартфона OnePlus 6, который длительное время обсуждался лишь на фоне появляющихся слухов и не более. На фотографиях не составит труда увидеть некоторые детали, которые теперь окончательно подтверждены.

Эксперты поспешили сразу же разобрать особенности конструкции устройства, однако по расположению кнопок, датчиков и различных индикаторов пришли к выводу, что новинка мало чем удивляет от остальных современных гаджетов. Более того, ряд экспертов пришли к выводу, что представленная модель смартфона во многом скопирована с Oppo R15 , который был официально представлен в продаже всего месяц назад. Некоторые специалисты посчитали неправильным сохранения слишком большого отступа в нижней части корпуса, тем самым порекомендовав дизайнерам в дальнейшем отказаться от сохранения такой идеи.

В Сети появилось первое «живое» фото нового смартфона OnePlus 6&#8205;


Несмотря на то, что основные технические параметры данной модели до сих пор остаются неизвестными, однако чуть ранее была объявлена стоимость очередной новинки. Покупатели смогут приобрести OnePlus 6 в самой скромной модификации по цене 523 доллара. За таким ценником, вероятнее всего, скрываются достаточно серьезные параметры, которые можно будет изучить детальнее только после официальной премьеры.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 09:10
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