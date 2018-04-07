В Сети появилось первое «живое» фото нового смартфона OnePlus 6‍

Эксперты поспешили сразу же разобрать особенности конструкции устройства, однако по расположению кнопок, датчиков и различных индикаторов пришли к выводу, что новинка мало чем удивляет от остальных современных гаджетов. Более того, ряд экспертов пришли к выводу, что представленная модель смартфона во многом скопирована с Oppo R15 , который был официально представлен в продаже всего месяц назад. Некоторые специалисты посчитали неправильным сохранения слишком большого отступа в нижней части корпуса, тем самым порекомендовав дизайнерам в дальнейшем отказаться от сохранения такой идеи.Несмотря на то, что основные технические параметры данной модели до сих пор остаются неизвестными, однако чуть ранее была объявлена стоимость очередной новинки. Покупатели смогут приобрести OnePlus 6 в самой скромной модификации по цене 523 доллара. За таким ценником, вероятнее всего, скрываются достаточно серьезные параметры, которые можно будет изучить детальнее только после официальной премьеры.