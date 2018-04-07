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Макет безрамочного смартфона Mix 4 от Doogee показали на видео

В настоящее время китайская компания Doogee занимается разработкой нового смартфона, макет которого был официально представлен публике. В частности, новинка получит имя Doogee Mix 4, а также ее главным достоинством станет отсутствием рамок в области дисплея.

Несмотря на то, что поклонники продвинутых гаджетов сумели увидеть множество модификаций самых необычных и сложных конструкций телефонов, однако в данном случае речь идет о корпусе в виде слайдера, на котором фронтальная панель полностью занята дисплеем. Несмотря на такие отличия от большинства современных смартфонов, новинка по толщине составляет всего 11 см, не создавая никаких трудностей для эксплуатации.

Макет безрамочного смартфона Mix 4 от Doogee показали на видео


Что касается камер устройства, то задняя получит двойную оптику, что позволит значительно облегчить возможность сделать максимально четкие и качественные снимки. В Doogee Mix 4 разместится высокопроизводительный процессор Snapdragon с возможностью запуска программ и игр любой сложности. Некоторые аналитики предполагают, что новинка будет оценена примерно в 300 долларов, однако более точные данные можно будет узнать лишь после официальной презентации. Возможно, что модель появится в продаже уже в конце нынешнего года.
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Культура
Добавил: maxran Сегодня, 09:03
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