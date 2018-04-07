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Смартфоны Xiaomi распродают от 5 тысяч рублей‍

В настоящее время одним из ведущих интернет-магазинов GearBest проводится акция, в рамках которой пользователи могут приобрести китайские смартфоны Xiaomi до 5 тыс. рублей. Речь идет о таких моделях, как Xiaomi Redmi 4A и Xiaomi Mi 6.

Между тем, наибольшее внимание пользователей приковано именно к модели Xiaomi Redmi 4A, которая в сегменте бюджетных смартфонов имеет более привлекательные технические параметры. В частности, качественный дисплей размером 5 дюймов и процессор Snapdragon 425 значительно повысили интерес пользователей к данной модели. Здесь также используются 16 гб встроенной памяти, 2 гигабайта оперативной памяти, и не менее качественные камеры на 13 и 5 мегапикселей. Для длительной работы разработчики оснастили модель 3120 мАч аккумулятором. До 8 апреля включительно каждый пользователь может приобрести данную модель за 5 тысяч рублей.

Смартфоны Xiaomi распродают от 5 тысяч рублей&#8205;


Что касается версии Xiaomi Mi 6, то здесь используется 5,15-дюймовый дисплей с матрицей IPS. Объем оперативной памяти составляет 6 гб. Приятным дополнением к устройстве является наличием 8-ядерного процессора Snapdragon 835, благодаря которому не составит абсолютно никакого труда запускать самые современные игры, требовательные к техническим параметрам гаджетов.
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Добавил: maxran Сегодня, 08:56
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