Кроссовер Aston Martin оснастят исключительно бензиновым двигателем

В моторной линейки кроссовера Aston Martin Varekai будет присутствовать турбомотор V12, разработанный инженерами компании и битурбированный V8 от Mercedes-AMG. От дизельных и гибридных силовых агрегатов руководство бренда решило отказаться из-за высокой стоимости и неактуальности. Также кроссовер не получит и электрического мотора, потому что электрокарами занимается марка Lagonda, принадлежащая Aston Martin.Предвестника первого кроссовера Aston Martin представили в 2015 году. Прототип имел название DBX и комплектовался электромоторами, установленными в колёсных ступицах, тормозными дисками из карбон-керамики и системой рекуперации кинетической энергии.