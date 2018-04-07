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Кроссовер Aston Martin оснастят исключительно бензиновым двигателем

Накануне стало известно, что первый кроссовер компании Aston Martin под названием Varekai будет комплектоваться исключительно бензиновым двигателем. Производство автомобиля начнётся в следующем году.

Кроссовер Aston Martin оснастят исключительно бензиновым двигателем


В моторной линейки кроссовера Aston Martin Varekai будет присутствовать турбомотор V12, разработанный инженерами компании и битурбированный V8 от Mercedes-AMG. От дизельных и гибридных силовых агрегатов руководство бренда решило отказаться из-за высокой стоимости и неактуальности. Также кроссовер не получит и электрического мотора, потому что электрокарами занимается марка Lagonda, принадлежащая Aston Martin.

Предвестника первого кроссовера Aston Martin представили в 2015 году. Прототип имел название DBX и комплектовался электромоторами, установленными в колёсных ступицах, тормозными дисками из карбон-керамики и системой рекуперации кинетической энергии.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:15
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