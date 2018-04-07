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Смартфоны Apple и Samsung резко подешевели в России‍

Сегодня стало известно, что смартфоны известных брендов Apple и Samsung с момента появления в продаже значительно опустились в цене, став более доступными для большего количества потенциальных покупателей. Таким образом, поклонники в России могут воспользоваться более выгодными предложениями на выбор понравившегося гаджета.

Как ни странно, приобрести iPhone X теперь стало возможным по цене от 56 тысяч рублей, тогда как другой конкурирующий смартфон Samsung Galaxy S9 опустился до уровня 44 тысяч рублей. Такие данные приводит одно из местных изданий, которое провело собственный анализ цен на российском рынке. Однако и более устаревшие модификации претерпели некоторые изменения в цене, в частности, версия американского смартфона iPhone 8 Plus. Для тех, кто интересуется покупкой данного устройства с объемом встроенной памяти 64 гигабайта, стоимость окажется меньше, чем недавние 50 тысяч рублей.

Смартфоны Apple и Samsung резко подешевели в России&#8205;


Примечательно, две вышеуказанные новинки гаджетов появились в продаже осенью прошлого года, тогда как южнокорейский флагман и вовсе – стартовал на прилавках в марте 2018 года. Но даже за столь незначительный период времени обе новинки опустились в цене практически на четверть.
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Добавил: maxran Сегодня, 08:49
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