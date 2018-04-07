Российские ученые восстановили лицо последнего императора инков

Генетики с помощью анализа ДНК узнали, что инки заселили территорию Титикаки, а также их страна была самой могущественной в Южной Америке. Жители оставили для потомков свою архитектуру и предметы искусства, а также индейцы создали узелковое письмо – кипу, где использовались разноцветные нити.Раньше ученые уже находили останки предков правителя, но этот череп был экспонатом парижского музея и привлек к себе внимание сотрудника РАН Сергея Васильева. Отец будущего приемника правил страной до смерти, а дальше наследство поделили между собой братья.