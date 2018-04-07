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Российские ученые восстановили лицо последнего императора инков

Благодаря современным технологиям российским ученым удалось восстановить лицо последнего императора инков. Атауальпа родился в 15 веке и правил империей до последних дней.

Генетики с помощью анализа ДНК узнали, что инки заселили территорию Титикаки, а также их страна была самой могущественной в Южной Америке. Жители оставили для потомков свою архитектуру и предметы искусства, а также индейцы создали узелковое письмо – кипу, где использовались разноцветные нити.

Российские ученые восстановили лицо последнего императора инков


Раньше ученые уже находили останки предков правителя, но этот череп был экспонатом парижского музея и привлек к себе внимание сотрудника РАН Сергея Васильева. Отец будущего приемника правил страной до смерти, а дальше наследство поделили между собой братья.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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