Из-за нехватки комплектующих приостановлена сборка Chevrolet Niva
Подразделение GM-АВТОВАЗ приостановило сборку автомобиля Chevrolet Niva, причиной этому стал недостаток комплектующих, так как один из поставщиков доставил производителю меньше определённых деталей, чем требовалось. Об этом сообщило агентство «АВТОСТАТ» ссылаясь на пресс-центр подразделения.
Однако несмотря на приостановку выпуска модели Chevrolet Niva, автомобили стабильно отгружаются дилерам. Повлияет ли возникшая ситуация на выполнение плана GM-АВТОВАЗ за год, пока неизвестно.
По итогам первых трёх месяцев текущего года на российском рынке GM-АВТОВАЗ реализовал 6 646 внедорожников Chevrolet Niva. В годовом сравнении спрос на данную модель вырос на 1 процент. В России Chevrolet Niva продаётся по цене от 608 до 770,9 тысячи рублей.
Автомобиль Chevrolet Niva в России остаётся одним из самых востребованных представителей SUV-сегмента. Согласно статистическим данным, в марте текущего года внедорожник был продан в количестве 2 566 единиц, заняв в восьмую строчку в ТОП-10 популярных кроссоверов на российском рынке.
Однако несмотря на приостановку выпуска модели Chevrolet Niva, автомобили стабильно отгружаются дилерам. Повлияет ли возникшая ситуация на выполнение плана GM-АВТОВАЗ за год, пока неизвестно.
По итогам первых трёх месяцев текущего года на российском рынке GM-АВТОВАЗ реализовал 6 646 внедорожников Chevrolet Niva. В годовом сравнении спрос на данную модель вырос на 1 процент. В России Chevrolet Niva продаётся по цене от 608 до 770,9 тысячи рублей.
Автомобиль Chevrolet Niva в России остаётся одним из самых востребованных представителей SUV-сегмента. Согласно статистическим данным, в марте текущего года внедорожник был продан в количестве 2 566 единиц, заняв в восьмую строчку в ТОП-10 популярных кроссоверов на российском рынке.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:15