Из-за нехватки комплектующих приостановлена сборка Chevrolet Niva

Однако несмотря на приостановку выпуска модели Chevrolet Niva, автомобили стабильно отгружаются дилерам. Повлияет ли возникшая ситуация на выполнение плана GM-АВТОВАЗ за год, пока неизвестно.По итогам первых трёх месяцев текущего года на российском рынке GM-АВТОВАЗ реализовал 6 646 внедорожников Chevrolet Niva. В годовом сравнении спрос на данную модель вырос на 1 процент. В России Chevrolet Niva продаётся по цене от 608 до 770,9 тысячи рублей.Автомобиль Chevrolet Niva в России остаётся одним из самых востребованных представителей SUV-сегмента. Согласно статистическим данным, в марте текущего года внедорожник был продан в количестве 2 566 единиц, заняв в восьмую строчку в ТОП-10 популярных кроссоверов на российском рынке.