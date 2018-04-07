“Екатеринбургские останки” не принадлежат членам царской семьи - Ученые

Исходными материалами стали данные зубочелюстной системы Романовых, описанные судебными медиками в 90-х годах. Тогда эти сведения не сверяли с историческими документами. После исследования ученые выяснили, что останки не имеют никакого отношения к последнему императору вместе с супругой и великими княжнами.Они не имели зубов с кариесом и пародонтитом, потому что архивы сохранили информацию о визитах дантиста, а также о них упоминается в письмах Александры Федоровны. Даже после революции, он приезжал к царской семье в Тобольск, а Мария Рендель лечила зубы монарха до 1918 г.