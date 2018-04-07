“Екатеринбургские останки” не принадлежат членам царской семьи - Ученые
Долгое время ученые считали, что “екатеринбургские останки” из ямы на Коптяковской дороге, принадлежали членам царской семьи. Однако последняя экспертиза опровергла предыдущую версию.
Исходными материалами стали данные зубочелюстной системы Романовых, описанные судебными медиками в 90-х годах. Тогда эти сведения не сверяли с историческими документами. После исследования ученые выяснили, что останки не имеют никакого отношения к последнему императору вместе с супругой и великими княжнами.
Они не имели зубов с кариесом и пародонтитом, потому что архивы сохранили информацию о визитах дантиста, а также о них упоминается в письмах Александры Федоровны. Даже после революции, он приезжал к царской семье в Тобольск, а Мария Рендель лечила зубы монарха до 1918 г.
Исходными материалами стали данные зубочелюстной системы Романовых, описанные судебными медиками в 90-х годах. Тогда эти сведения не сверяли с историческими документами. После исследования ученые выяснили, что останки не имеют никакого отношения к последнему императору вместе с супругой и великими княжнами.
Они не имели зубов с кариесом и пародонтитом, потому что архивы сохранили информацию о визитах дантиста, а также о них упоминается в письмах Александры Федоровны. Даже после революции, он приезжал к царской семье в Тобольск, а Мария Рендель лечила зубы монарха до 1918 г.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50