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Павел Дуров опроверг информацию о наличии британского гражданства

В сетях стала распространяться информация, что автор Telegram имеет британское гражданство. Павел Дуров опроверг такие слухи и назвал их фейками.

Он подчеркнул, что никогда не собрался принимать такие решения, а записи оставили недоброжелатели, которые страдают маразмом. Также Павел Дуров не собирается оставаться в стороне от таких событий и сообщил журналистам, что уже проводит расследование с участием специальных сотрудников.

Павел Дуров опроверг информацию о наличии британского гражданства


Пока он не знает, кому было выгодно опорочить его имя с помощью ложных сведений, но надеется скоро найти виновников. Они говорили о документации, связанной с регистрацией Telegram Open Network в этой стране, где были упоминания об изменении гражданства.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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