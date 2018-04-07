Павел Дуров опроверг информацию о наличии британского гражданства

Он подчеркнул, что никогда не собрался принимать такие решения, а записи оставили недоброжелатели, которые страдают маразмом. Также Павел Дуров не собирается оставаться в стороне от таких событий и сообщил журналистам, что уже проводит расследование с участием специальных сотрудников.Пока он не знает, кому было выгодно опорочить его имя с помощью ложных сведений, но надеется скоро найти виновников. Они говорили о документации, связанной с регистрацией Telegram Open Network в этой стране, где были упоминания об изменении гражданства.