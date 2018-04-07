Павел Дуров опроверг информацию о наличии британского гражданства
В сетях стала распространяться информация, что автор Telegram имеет британское гражданство. Павел Дуров опроверг такие слухи и назвал их фейками.
Он подчеркнул, что никогда не собрался принимать такие решения, а записи оставили недоброжелатели, которые страдают маразмом. Также Павел Дуров не собирается оставаться в стороне от таких событий и сообщил журналистам, что уже проводит расследование с участием специальных сотрудников.
Пока он не знает, кому было выгодно опорочить его имя с помощью ложных сведений, но надеется скоро найти виновников. Они говорили о документации, связанной с регистрацией Telegram Open Network в этой стране, где были упоминания об изменении гражданства.
Он подчеркнул, что никогда не собрался принимать такие решения, а записи оставили недоброжелатели, которые страдают маразмом. Также Павел Дуров не собирается оставаться в стороне от таких событий и сообщил журналистам, что уже проводит расследование с участием специальных сотрудников.
Пока он не знает, кому было выгодно опорочить его имя с помощью ложных сведений, но надеется скоро найти виновников. Они говорили о документации, связанной с регистрацией Telegram Open Network в этой стране, где были упоминания об изменении гражданства.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40