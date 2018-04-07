Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с бородавкой
Популярная Ксения Собчак сейчас находится на отдыхе в Таиланде вместе с семьей и часто публикует отпускные фото в Instagram.
Одно из последних фото вызвало не самые приятные обсуждения, так как многие подписчики Ксении заметили у нее на груди непонятное образование в виде бородавки или прыща.
Ксения показала фотографию, на которой позирует в спортивном топе и брюках, на груди у нее красуется нечто».
Хейтеры тут же стали выдвигать предположения, что это может быт: прыщ, бородавка, фурункул и так далее, пока одна из поклонниц не отметила, что это украшение.
«Это украшение на цепочке вертикально висит от цепочки вокруг шеи. Вот так рождаются слухи, когда золото путают с прыщами», – написала одна из подписчиц знаменитости.
Ранее Ксения Собчак развеяла мифы о своей второй беременности, опубликовав снимок с обнаженным животом, который был подтянутым и абсолютно плоским.
Одно из последних фото вызвало не самые приятные обсуждения, так как многие подписчики Ксении заметили у нее на груди непонятное образование в виде бородавки или прыща.
Ксения показала фотографию, на которой позирует в спортивном топе и брюках, на груди у нее красуется нечто».
Хейтеры тут же стали выдвигать предположения, что это может быт: прыщ, бородавка, фурункул и так далее, пока одна из поклонниц не отметила, что это украшение.
«Это украшение на цепочке вертикально висит от цепочки вокруг шеи. Вот так рождаются слухи, когда золото путают с прыщами», – написала одна из подписчиц знаменитости.
Ранее Ксения Собчак развеяла мифы о своей второй беременности, опубликовав снимок с обнаженным животом, который был подтянутым и абсолютно плоским.