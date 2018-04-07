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Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с бородавкой

Популярная Ксения Собчак сейчас находится на отдыхе в Таиланде вместе с семьей и часто публикует отпускные фото в Instagram.

Одно из последних фото вызвало не самые приятные обсуждения, так как многие подписчики Ксении заметили у нее на груди непонятное образование в виде бородавки или прыща.

Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с бородавкой

Ксения показала фотографию, на которой позирует в спортивном топе и брюках, на груди у нее красуется нечто».

Хейтеры тут же стали выдвигать предположения, что это может быт: прыщ, бородавка, фурункул и так далее, пока одна из поклонниц не отметила, что это украшение.

Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с бородавкой

«Это украшение на цепочке вертикально висит от цепочки вокруг шеи. Вот так рождаются слухи, когда золото путают с прыщами», – написала одна из подписчиц знаменитости.

Ранее Ксения Собчак развеяла мифы о своей второй беременности, опубликовав снимок с обнаженным животом, который был подтянутым и абсолютно плоским.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:53
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