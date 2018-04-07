Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с бородавкой

Одно из последних фото вызвало не самые приятные обсуждения, так как многие подписчики Ксении заметили у нее на груди непонятное образование в виде бородавки или прыща.Ксения показала фотографию, на которой позирует в спортивном топе и брюках, на груди у нее красуется нечто».Хейтеры тут же стали выдвигать предположения, что это может быт: прыщ, бородавка, фурункул и так далее, пока одна из поклонниц не отметила, что это украшение., – написала одна из подписчиц знаменитости.Ранее Ксения Собчак развеяла мифы о своей второй беременности, опубликовав снимок с обнаженным животом, который был подтянутым и абсолютно плоским.