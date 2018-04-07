Ученые: Детские салфетки могут вызвать пищевую аллергию из-за опасных веществ

Оказалось, что в мыле есть большое количество лаурилсульфата натрия, который потом остается на коже малышей и нарушает защитный барьер. Они провели ряд опытов на грызунах, обратив внимание на пищевые и экологические аллергены, которые могут негативно воздействовать на детенышей с генетической мутацией кожного покрова.Животные сразу получили реакцию в этих местах и кишечнике, после чего имели низкую температуру тела, указывающую на аллергическую анафилаксию после употребления пищевых продуктов. Такое открытие поможет ученым лучше понять развитие недуга у детей с момента их рождения.