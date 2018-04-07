АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Виктория Боня продемонстрировала в Instagram процедуру по уменьшению овала лица

По всей видимости, знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня устала скрывать, что её лицо действительно претерпело кардинальные изменения.

Виктория Боня продемонстрировала в Instagram процедуру по уменьшению овала лица

Известная теледива решилась на уменьшение овала лица. При этом, никакого хирургического вмешательства не потребуется, и все пройдет без наркоза.

«Какие чудеса творит @pietrosimoneofficial в своём кабинете на #SloanSquare в Лондоне», - призналась в своем микроблоге девушка.

По словам Виктории, уже прошло две недели после процедуры, но она замечает, как подтянулся овал лица и контуры стали чёткими. Однако, это ещё не конечный результат, также добавила Боня. Не зря специалист сотрудничал с Мадонной и другими знаменитостями первой величины.

Судя по отзывам других девушек, эта процедура, хоть и не такая болезненная, но приятных ощущений мало. Вика же не только бесстрашно решилась отказаться от наркоза, но и сняла процесс на видео.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гарпии-обезьяноеды являются носителями
Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с
Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с
Цыплята становятся оптимистами после приключений
Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь
Виктория Боня продемонстрировала в Instagram
Ученые: Дикие ягоды помогут людям избавиться от
Медиум Алиса никогда не была счастливой
Аналитик назвал «детище» Ольги Бузовой
Китайские поросята заразились смертельной
Юлия Началова перепугала поклонников своей
Таблоиды предполагают, что Деми Мур не может
Дженнифер Лопес создала невероятно широкую
Отличная растяжка Ольги Серябкиной поразила Сеть
Ольга Серябкина сходила в ботанический сад в
Беременная Анна Хилькевич рискнула своим здоровьем
Весной кроме аллергии и ОРВИ у людей может
«Пятый канал» покажет Документальный фильм об
Ученые: Киты белухи производят на свет потомство
Глава СПЧ выступил против блокировки мессенджера
Советник Владимира Путина Герман Клименко считает
Родившую в 15 лет девушку из Казани вынудили
Новый робот помогает одиноким людям жить в
Ученые: Свобода воли у людей является иллюзией
Триллер «Конечная» выйдет в отечественном прокате
Фанаты Нюши уверенны в её беременности
Николь Кузнецова, участница «Битвы экстрасенсов»,
Новое поколение Subaru WRX сохранит механическую
Фрукты с молоком наносят сильный вред
Ученые определили количество частиц пластика
Просмотреть все новости