Виктория Боня продемонстрировала в Instagram процедуру по уменьшению овала лица

«Какие чудеса творит @pietrosimoneofficial в своём кабинете на #SloanSquare в Лондоне», - призналась в своем микроблоге девушка.

Известная теледива решилась на уменьшение овала лица. При этом, никакого хирургического вмешательства не потребуется, и все пройдет без наркоза.По словам Виктории, уже прошло две недели после процедуры, но она замечает, как подтянулся овал лица и контуры стали чёткими. Однако, это ещё не конечный результат, также добавила Боня. Не зря специалист сотрудничал с Мадонной и другими знаменитостями первой величины.Судя по отзывам других девушек, эта процедура, хоть и не такая болезненная, но приятных ощущений мало. Вика же не только бесстрашно решилась отказаться от наркоза, но и сняла процесс на видео.