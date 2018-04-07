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Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва отношений с Николаем Басковым

Во время интервью для журналистов бывшая избранница певца ответила на вопросы, касающиеся ее личной жизни. Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва отношений с Николаем Басковым.

Благодаря такой связи исполнительница научилась уверенно держаться на сцене и сейчас продолжает свою карьеру, радуя зрителей новыми композициями. Она смирилась с мыслью, что больше не будет жить рядом с Николаем Басковым, хотя отметила, что всегда чувствовала поддержку с его стороны. Софи Кальчева не смогла назвать причину расставания с коллегой, потому что все произошло слишком быстро.

Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва отношений с Николаем Басковым


Сейчас артистка надеется на свои силы и верит в помощь Бога. Она только посмеялась, когда была затронута тема романа певца с Викторией Лопыревой. Новым избранником девушки стал бизнесмен, который прекрасно знает, как вести свои дела, но она не собирается пока планировать свадьбу, потому что не хочет повторять прошлые ошибки.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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