Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва отношений с Николаем Басковым
Во время интервью для журналистов бывшая избранница певца ответила на вопросы, касающиеся ее личной жизни. Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва отношений с Николаем Басковым.
Благодаря такой связи исполнительница научилась уверенно держаться на сцене и сейчас продолжает свою карьеру, радуя зрителей новыми композициями. Она смирилась с мыслью, что больше не будет жить рядом с Николаем Басковым, хотя отметила, что всегда чувствовала поддержку с его стороны. Софи Кальчева не смогла назвать причину расставания с коллегой, потому что все произошло слишком быстро.
Сейчас артистка надеется на свои силы и верит в помощь Бога. Она только посмеялась, когда была затронута тема романа певца с Викторией Лопыревой. Новым избранником девушки стал бизнесмен, который прекрасно знает, как вести свои дела, но она не собирается пока планировать свадьбу, потому что не хочет повторять прошлые ошибки.
Благодаря такой связи исполнительница научилась уверенно держаться на сцене и сейчас продолжает свою карьеру, радуя зрителей новыми композициями. Она смирилась с мыслью, что больше не будет жить рядом с Николаем Басковым, хотя отметила, что всегда чувствовала поддержку с его стороны. Софи Кальчева не смогла назвать причину расставания с коллегой, потому что все произошло слишком быстро.
Сейчас артистка надеется на свои силы и верит в помощь Бога. Она только посмеялась, когда была затронута тема романа певца с Викторией Лопыревой. Новым избранником девушки стал бизнесмен, который прекрасно знает, как вести свои дела, но она не собирается пока планировать свадьбу, потому что не хочет повторять прошлые ошибки.