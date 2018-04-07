АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Анна Седокова порадовала поклонников своей великолепной фигурой и загаром

Певица отдыхает в Майами и опубликовала в Instagram новое фото. Анна Седокова порадовала поклонников своей великолепной фигурой и загаром, получив много лестных комплиментов в свой адрес.

Она позировала перед камерами на пляже, показав прекрасные формы тела. Подписчики сразу оценили красоту природы, на фоне которой отлично смотрится оранжевый купальник Анны Седоковой. Он сразу подчеркнул шоколадный оттенок ее кожи, загоревшей под солнцем, а также дал возможность полюбоваться упругими ягодицами кумира.

Анна Седокова порадовала поклонников своей великолепной фигурой и загаром


Пользователи сетей сразу захотели оказаться рядом с исполнительницей, чтобы тоже насладиться таким чудесным отдыхом. Они назвали ее потрясающей и сексапильной красавицей, пожелав творческих успехов и позитивного настроения.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Дуров опроверг информацию о наличии
Ученые: Детские салфетки могут вызвать пищевую
Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва
Анна Седокова порадовала поклонников своей
«АвтоВАЗ» готовит к выходу внедорожник LADA 4x4 в
В сеть выложили рендеры обновлённого седана Lada
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
В Москве начал работать центр по размещению
Минфин поддержал идею обязательного страхования
Стив Возняк рассказал про необходимость делать
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой на
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и
38-летняя Кейт Хадсон готовится стать мамой в
Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь
Роспотребнадзор выявил в преддверии ЧМ-2018 по
Поклонники уверены, что время Ксении Собчак прошло
Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее
Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном
Собственники ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово просят
В Сети появилось первое «живое» фото нового
Макет безрамочного смартфона Mix 4 от Doogee
Вождь и колдунья: Сталин увлекался эзотерикой и
Смартфоны Xiaomi распродают от 5 тысяч
Смартфоны Apple и Samsung резко подешевели в
Жители России стали реже умирать от болезней
Первый гиперзвуковой авиадвигатель успешно
Гарпии-обезьяноеды являются носителями
Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с
Цыплята становятся оптимистами после приключений
Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь
Просмотреть все новости