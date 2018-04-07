Аналитик назвал «детище» Ольги Бузовой нежизнеспособным

Звезда объявила о запуске криптовалюты «бузкоин» и коммуникационной платформе Buzar.Ее слова и действия проанализировал аналитик ExPro Александр Купцикевич, который предрек «детищу» Бузовой скорую смерть.По словам эксперта, артистка уже получила гонорар и в дальнейшем ее участие в собственном проекте сведется к минимуму.Купцикевич утверждает, что Ольгу Бузову использовали в качестве живой рекламы., – пояснил эксперт.Александр Купцикевич уверен, что презентация Buzar действительно свидетельствует об «имперских планах», но тут же отмечает, что использовать звезд шоу-бизнеса в рекламе виртуальной валюты во всем мире считается дурным тоном. В любом случае, по мнению Купцикевича, «ребенок» Бузовой нежизнеспособен.