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Аналитик назвал «детище» Ольги Бузовой нежизнеспособным

На минувшей неделе состоялась пресс-конференция, в ходе которой популярная телеведущая Ольга Бузова заявила о создании собственной империи.

Звезда объявила о запуске криптовалюты «бузкоин» и коммуникационной платформе Buzar.

Аналитик назвал «детище» Ольги Бузовой нежизнеспособным

Ее слова и действия проанализировал аналитик ExPro Александр Купцикевич, который предрек «детищу» Бузовой скорую смерть.

По словам эксперта, артистка уже получила гонорар и в дальнейшем ее участие в собственном проекте сведется к минимуму.
Купцикевич утверждает, что Ольгу Бузову использовали в качестве живой рекламы.

Аналитик назвал «детище» Ольги Бузовой нежизнеспособным

«Речь для презентации выучена и произнесена с разной степенью осмысления, тем не менее, эффект достигнут: СМИ мгновенно донесли информацию до потенциальных клиентов с максимально возможным охватом», – пояснил эксперт.

Александр Купцикевич уверен, что презентация Buzar действительно свидетельствует об «имперских планах», но тут же отмечает, что использовать звезд шоу-бизнеса в рекламе виртуальной валюты во всем мире считается дурным тоном. В любом случае, по мнению Купцикевича, «ребенок» Бузовой нежизнеспособен.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:19
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