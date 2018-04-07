Аналитик назвал «детище» Ольги Бузовой нежизнеспособным
На минувшей неделе состоялась пресс-конференция, в ходе которой популярная телеведущая Ольга Бузова заявила о создании собственной империи.
Звезда объявила о запуске криптовалюты «бузкоин» и коммуникационной платформе Buzar.
Ее слова и действия проанализировал аналитик ExPro Александр Купцикевич, который предрек «детищу» Бузовой скорую смерть.
По словам эксперта, артистка уже получила гонорар и в дальнейшем ее участие в собственном проекте сведется к минимуму.
Купцикевич утверждает, что Ольгу Бузову использовали в качестве живой рекламы.
«Речь для презентации выучена и произнесена с разной степенью осмысления, тем не менее, эффект достигнут: СМИ мгновенно донесли информацию до потенциальных клиентов с максимально возможным охватом», – пояснил эксперт.
Александр Купцикевич уверен, что презентация Buzar действительно свидетельствует об «имперских планах», но тут же отмечает, что использовать звезд шоу-бизнеса в рекламе виртуальной валюты во всем мире считается дурным тоном. В любом случае, по мнению Купцикевича, «ребенок» Бузовой нежизнеспособен.
Звезда объявила о запуске криптовалюты «бузкоин» и коммуникационной платформе Buzar.
Ее слова и действия проанализировал аналитик ExPro Александр Купцикевич, который предрек «детищу» Бузовой скорую смерть.
По словам эксперта, артистка уже получила гонорар и в дальнейшем ее участие в собственном проекте сведется к минимуму.
Купцикевич утверждает, что Ольгу Бузову использовали в качестве живой рекламы.
«Речь для презентации выучена и произнесена с разной степенью осмысления, тем не менее, эффект достигнут: СМИ мгновенно донесли информацию до потенциальных клиентов с максимально возможным охватом», – пояснил эксперт.
Александр Купцикевич уверен, что презентация Buzar действительно свидетельствует об «имперских планах», но тут же отмечает, что использовать звезд шоу-бизнеса в рекламе виртуальной валюты во всем мире считается дурным тоном. В любом случае, по мнению Купцикевича, «ребенок» Бузовой нежизнеспособен.