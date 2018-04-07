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«АвтоВАЗ» готовит к выходу внедорожник LADA 4x4 в камуфляжном окрасе

Компания «АвтоВАЗ» готовит к выходу на рынок внедорожник LADA 4x4 в кузове окрашенном под камуфляж. Накануне российские производители обнародовали об автомобиле некоторую информацию и назвали стоимость.

«АвтоВАЗ» готовит к выходу внедорожник LADA 4x4 в камуфляжном окрасе


Внедорожник LADA 4x4 будет предложен в модификации «Люкс». Стоимость автомобиля в минимальной сборке составит 534 900 рублей, а версия с кондиционером обойдётся в 556 900 рублей.

Камуфляжная окраска для внедорожника предлагается в качестве дополнительной опции по цене 29 000 рублей. Под капотом полноприводного автомобиля установлен силовой агрегат ёмкостью 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы, работает он на пару с 5-ступенчатой «механикой». К тому же внедорожник комплектуется блокировкой межосевого дифференциала и раздаточной коробкой.

Недавно компания «АвтоВАЗ» вывела на рынок свой внедорожник LADA 4x4 в модификации Bronto, которая предназначается для тяжёлого бездорожья.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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