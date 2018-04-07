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В сеть выложили рендеры обновлённого седана Lada Granta

Специалисты компании «АвтоВАЗ» разрабатывают обновлённую модификацию седана Lada Granta. Накануне в сеть выложили первые эскизы нового автомобиля. Эксперты считают, что слайды позаимствованы из официальной презентации обновлённого седана.

В сеть выложили рендеры обновлённого седана Lada Granta


Судя по опубликованным тизерам, новая Lada Granta будет иметь переднюю часть в стиле Lada Xray и Vesta. В частности, автомобиль получит модернизированную головную оптику, иные бамперы, видоизменённую решётку радиатора и рельефный капот, а номерной знак перекочует на багажник. При этом по бокам седана не будет сложной выштамповки.

Интерьер переработанной Lada Granta 2019 года будет отличаться иной передней панелью и новым блоком управления климатом. Под капотом автомобиля останется прежний силовой агрегат, это бензиновый двигатель производительностью 87, 98, 106 и 114 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит «механика», «робот» или японский «автомат».

Презентация обновлённого седана Lada Granta ожидается в августе этого года на автосалоне в Москве.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
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