В сеть выложили рендеры обновлённого седана Lada Granta

Судя по опубликованным тизерам, новая Lada Granta будет иметь переднюю часть в стиле Lada Xray и Vesta. В частности, автомобиль получит модернизированную головную оптику, иные бамперы, видоизменённую решётку радиатора и рельефный капот, а номерной знак перекочует на багажник. При этом по бокам седана не будет сложной выштамповки.Интерьер переработанной Lada Granta 2019 года будет отличаться иной передней панелью и новым блоком управления климатом. Под капотом автомобиля останется прежний силовой агрегат, это бензиновый двигатель производительностью 87, 98, 106 и 114 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит «механика», «робот» или японский «автомат».Презентация обновлённого седана Lada Granta ожидается в августе этого года на автосалоне в Москве.