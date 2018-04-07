В Москве начал работать центр по размещению болельщиков ЧМ-2018

Операторы только что открывшегося в столице центра, призванного помогать в вопросах поселения гостям ЧМ-2018, работают операторы-полиглоты: они смогут разговаривать со своими «подопечными» на русском, английском, французском, китайском и немецком.Руководитель городского Департамента спорта и туризма Николай Гуляев рассказал, что, как и предполагалось, очень увеличилось число туристов, жаждущих посетить Москву этим летом. В большинстве гостиниц, особенно находящихся в центре города, номера уже давно покрыты бронью. Но ведь еще есть места для расселения подальше от центра, но тем не менее, не уступающих по качеству услуг. В центре как раз и окажут помощь: туристам – в поисках ночлега, а гостиницам – в поисках клиентов.Для работы центр будет использовать специальную информационную базу, наполненную сведениями о более чем 6 000 московских гостиниц и хостелов. Немного позже туда внесут и сведения о подмосковных гостиницах.