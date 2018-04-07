АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

В Москве начал работать центр по размещению болельщиков ЧМ-2018

В центре по размещению болельщиков предстоящего ЧМ, что заработал в Москве, операторы окажут помощь в поисках подходящего жилья.
В Москве начал работать центр по размещению болельщиков ЧМ-2018


Операторы только что открывшегося в столице центра, призванного помогать в вопросах поселения гостям ЧМ-2018, работают операторы-полиглоты: они смогут разговаривать со своими «подопечными» на русском, английском, французском, китайском и немецком.

Руководитель городского Департамента спорта и туризма Николай Гуляев рассказал, что, как и предполагалось, очень увеличилось число туристов, жаждущих посетить Москву этим летом. В большинстве гостиниц, особенно находящихся в центре города, номера уже давно покрыты бронью. Но ведь еще есть места для расселения подальше от центра, но тем не менее, не уступающих по качеству услуг. В центре как раз и окажут помощь: туристам – в поисках ночлега, а гостиницам – в поисках клиентов.

Для работы центр будет использовать специальную информационную базу, наполненную сведениями о более чем 6 000 московских гостиниц и хостелов. Немного позже туда внесут и сведения о подмосковных гостиницах.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Дуров опроверг информацию о наличии
Ученые: Детские салфетки могут вызвать пищевую
Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва
Анна Седокова порадовала поклонников своей
«АвтоВАЗ» готовит к выходу внедорожник LADA 4x4 в
В сеть выложили рендеры обновлённого седана Lada
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
В Москве начал работать центр по размещению
Минфин поддержал идею обязательного страхования
Стив Возняк рассказал про необходимость делать
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой на
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и
38-летняя Кейт Хадсон готовится стать мамой в
Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь
Роспотребнадзор выявил в преддверии ЧМ-2018 по
Поклонники уверены, что время Ксении Собчак прошло
Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее
Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном
Собственники ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово просят
В Сети появилось первое «живое» фото нового
Макет безрамочного смартфона Mix 4 от Doogee
Вождь и колдунья: Сталин увлекался эзотерикой и
Смартфоны Xiaomi распродают от 5 тысяч
Смартфоны Apple и Samsung резко подешевели в
Жители России стали реже умирать от болезней
Первый гиперзвуковой авиадвигатель успешно
Гарпии-обезьяноеды являются носителями
Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с
Цыплята становятся оптимистами после приключений
Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь
Просмотреть все новости