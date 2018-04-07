Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси

По словам Алексея Моисеева, заместителя главы Минфина, инициативу внедрить подобное новшество их ведомство одобряет. Однако к самому законопроекту у них имеется ряд замечаний, которые будут обсуждаться на встрече комитета. Кроме того, прежний вариант положения содержал предложения, которые бы способствовали выходу с рынка легальных таксомоторных фирм.Закон вступит в законную силу лишь через год после официальной публикации. После этого на протяжении 60 дней фирмы-перевозчики должны будут застраховать ответственность. Сейчас же такси в отличие от других представителей пассажирского транспорта не подпадает под действие закона об обязательном страховании перевозчиков. Поэтому пассажир такси защищен только законом об ОСАГО.Это предложение по страхованию уже вносилось на рассмотрение в Госдуму в январе, только тогда не нашло поддержки правительства.