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Курс валют на 07.04.2018

Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси

Минфин России выступил с поддержкой законопроекта об обязательном страховании пассажиров такси.
Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси


По словам Алексея Моисеева, заместителя главы Минфина, инициативу внедрить подобное новшество их ведомство одобряет. Однако к самому законопроекту у них имеется ряд замечаний, которые будут обсуждаться на встрече комитета. Кроме того, прежний вариант положения содержал предложения, которые бы способствовали выходу с рынка легальных таксомоторных фирм.

Закон вступит в законную силу лишь через год после официальной публикации. После этого на протяжении 60 дней фирмы-перевозчики должны будут застраховать ответственность. Сейчас же такси в отличие от других представителей пассажирского транспорта не подпадает под действие закона об обязательном страховании перевозчиков. Поэтому пассажир такси защищен только законом об ОСАГО.

Это предложение по страхованию уже вносилось на рассмотрение в Госдуму в январе, только тогда не нашло поддержки правительства.
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Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30
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