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Стив Возняк рассказал про необходимость делать Интернету «перестройку»

От одного из основателей известной всем компании Apple, Стива Возняка, поступили заявления, официально озвученные для журналистов, что ему известны пути решения проблем, связанных с ростом киберпреступлений. Как рассказал Стив, общество не в состоянии ощущать абсолютную безопасность, но есть реальные возможности по значительному снижению шансов для действий злоумышленников, только для этого придется организовать «перестройку» всего интернета.

В своих высказываниях Возняком отмечено, что существующие в настоящее время уязвимости, пришли одновременно с ростом технологического прогресса. Стоящий у истоков Apple специалист рассказал, что не снимает и с себя определенной вины за происходящее, поскольку, занимаясь созданием компьютеров, он так же приложил свою руку в прогрессирующее развитие технологий. Ни для кого не секрет, что в этом пространстве есть возможность действовать и злоумышленникам.

Стив Возняк рассказал про необходимость делать Интернету «перестройку»


Стив Возняк особо подчеркнул, пройдет немного времени, и появятся устройства, способные не только защищать любую информацию, но и обеспечивать конфиденциальность для всех граждан, чего так не хватает сейчас. Но всему нужно время, и пока все выше сказанное произойдет, пользователям придется находиться в состоянии ожидания кибератак, причем со всех возможных сторон. Ведь за устройствами постоянно ведется слежка, даже когда для этого нет никаких подозрений.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:15
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