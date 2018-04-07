Стив Возняк рассказал про необходимость делать Интернету «перестройку»

В своих высказываниях Возняком отмечено, что существующие в настоящее время уязвимости, пришли одновременно с ростом технологического прогресса. Стоящий у истоков Apple специалист рассказал, что не снимает и с себя определенной вины за происходящее, поскольку, занимаясь созданием компьютеров, он так же приложил свою руку в прогрессирующее развитие технологий. Ни для кого не секрет, что в этом пространстве есть возможность действовать и злоумышленникам.Стив Возняк особо подчеркнул, пройдет немного времени, и появятся устройства, способные не только защищать любую информацию, но и обеспечивать конфиденциальность для всех граждан, чего так не хватает сейчас. Но всему нужно время, и пока все выше сказанное произойдет, пользователям придется находиться в состоянии ожидания кибератак, причем со всех возможных сторон. Ведь за устройствами постоянно ведется слежка, даже когда для этого нет никаких подозрений.