Роспотребнадзор выявил в преддверии ЧМ-2018 по футболу завышение цен в 539 гостиницах

В пятницу Роспотребнадзор, проинспектировав в преддверии чемпионата мира свыше 11 тысяч мест расселения, нашел 539 гостиниц с завышенными ценами. Кроме этого еще у 110 гостиниц не имелись свидетельства о прохождении классификации. За все эти нарушения чиновники ведомства наложили на нарушителей админштрафы на сумму около 4,4 миллиона рублей. По результатам проверки открыто 1 409 дел об админнарушениях.Ведомство проводит свои рейды с целью недопустить несоблюдения гостиницами обязательных требований о стоимости гостиничного обслуживания. А оно, в свою очередь, определяется от категории, присвоенной гостинице.Роспотребнадзор уже изучил гостиничные цены в Москве, Петербурге и городах, которые примут участников ЧМ-2018.В ведомстве уточнили, что с февраля и до конца чемпионата открыта горячая линия по всей РФ. Специалисты ответят на вопросы граждан о ценообразовании на номера в гостиницах, о продаже товаров с атрибутикой ЧМ и другие, касающиеся защиты прав потребителей. И подчеркнули, что цены на гостиничные номера остаются на контроле ведомства.