АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Роспотребнадзор выявил в преддверии ЧМ-2018 по футболу завышение цен в 539 гостиницах

Изучив более 11 000 мест размещения, Роспотребнадзор отмечает, что накануне ЧМ-2018 539 гостиниц завысили свои цены.

Роспотребнадзор выявил в преддверии ЧМ-2018 по футболу завышение цен в 539 гостиницах


В пятницу Роспотребнадзор, проинспектировав в преддверии чемпионата мира свыше 11 тысяч мест расселения, нашел 539 гостиниц с завышенными ценами. Кроме этого еще у 110 гостиниц не имелись свидетельства о прохождении классификации. За все эти нарушения чиновники ведомства наложили на нарушителей админштрафы на сумму около 4,4 миллиона рублей. По результатам проверки открыто 1 409 дел об админнарушениях.

Ведомство проводит свои рейды с целью недопустить несоблюдения гостиницами обязательных требований о стоимости гостиничного обслуживания. А оно, в свою очередь, определяется от категории, присвоенной гостинице.

Роспотребнадзор уже изучил гостиничные цены в Москве, Петербурге и городах, которые примут участников ЧМ-2018.

В ведомстве уточнили, что с февраля и до конца чемпионата открыта горячая линия по всей РФ. Специалисты ответят на вопросы граждан о ценообразовании на номера в гостиницах, о продаже товаров с атрибутикой ЧМ и другие, касающиеся защиты прав потребителей. И подчеркнули, что цены на гостиничные номера остаются на контроле ведомства.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Дуров опроверг информацию о наличии
Ученые: Детские салфетки могут вызвать пищевую
Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва
Анна Седокова порадовала поклонников своей
«АвтоВАЗ» готовит к выходу внедорожник LADA 4x4 в
В сеть выложили рендеры обновлённого седана Lada
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
В Москве начал работать центр по размещению
Минфин поддержал идею обязательного страхования
Стив Возняк рассказал про необходимость делать
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой на
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и
38-летняя Кейт Хадсон готовится стать мамой в
Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь
Роспотребнадзор выявил в преддверии ЧМ-2018 по
Поклонники уверены, что время Ксении Собчак прошло
Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее
Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном
Собственники ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово просят
В Сети появилось первое «живое» фото нового
Макет безрамочного смартфона Mix 4 от Doogee
Вождь и колдунья: Сталин увлекался эзотерикой и
Смартфоны Xiaomi распродают от 5 тысяч
Смартфоны Apple и Samsung резко подешевели в
Жители России стали реже умирать от болезней
Первый гиперзвуковой авиадвигатель успешно
Гарпии-обезьяноеды являются носителями
Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с
Цыплята становятся оптимистами после приключений
Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь
Просмотреть все новости