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Медиум Алиса никогда не была счастливой

Звезда эстонской "Битвы экстрасенсов" Алиса Верещагина, которая больше известна просто Алисой, дала откровенное интервью и призналась, что счастливой она не была никогда.

Как оказалось, у мистической особы всегда были проблемы внутреннего характера, и их девушка до сих пор не может убрать из своей жизни. По словам колдуньи, ей не понаслышке знакомы депрессия и булимия. При этом бороться с психическими невзгодами Алисе столь же сложно, как и с расстройством приёма еды. У неё постоянно проблемы с весом, контролировать которые просто невозможно из-за заболевания.

Медиум Алиса никогда не была счастливой

Алиса прекрасно понимает, что человек не может жить без наслаждений, но в её жизни их слишком мало.

«Самое печальное – если вы решите, что вам ничего не нужно, вы находите Иисуса. Отсюда начинается религиозный опиум: Свидетели Иеговы и так далее. Все это одна большая зависимость», - призналась медиум.

Однако ведьма не готова расставаться с надеждами и продолжает искать новые пути к достижению своих целей, являющихся для многих других людей поистине незначительными. Алиса призналась, что ей очень сложно даётся борьба со своими недугами.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:20
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