Медиум Алиса никогда не была счастливой

«Самое печальное – если вы решите, что вам ничего не нужно, вы находите Иисуса. Отсюда начинается религиозный опиум: Свидетели Иеговы и так далее. Все это одна большая зависимость», - призналась медиум.

Как оказалось, у мистической особы всегда были проблемы внутреннего характера, и их девушка до сих пор не может убрать из своей жизни. По словам колдуньи, ей не понаслышке знакомы депрессия и булимия. При этом бороться с психическими невзгодами Алисе столь же сложно, как и с расстройством приёма еды. У неё постоянно проблемы с весом, контролировать которые просто невозможно из-за заболевания.Алиса прекрасно понимает, что человек не может жить без наслаждений, но в её жизни их слишком мало.Однако ведьма не готова расставаться с надеждами и продолжает искать новые пути к достижению своих целей, являющихся для многих других людей поистине незначительными. Алиса призналась, что ей очень сложно даётся борьба со своими недугами.