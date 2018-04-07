АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее популярными

На основании проведенных исследований эксперты «Вымпелкома» заявили, что отмечается значительное уменьшение состава любителей, которые прежде часто посещали мобильные онлайн-кинотеатры. За истекший период текущего года, общее число пользователей сервисов, предоставляющих подобные услуги, сократилось примерно на 22%.

Эксперты объясняют причины падения востребованности онлайн-кинотеатров, соответствующими темпами роста высокой популярности видеохостингов Rutube и YouTube. Важный фактор заключается и в удобстве просмотров. Объемы трафика не показывают своего падения, несмотря на уменьшение количества посетителей. На сервисы зашли 28% уникальных юзеров с начала текущего года, в учет берется мобильный интернет от одного оператора. Пользовались мессенджерами 72%, на 71% приходятся соцсети, а 53% использовали навигаторы. Из содержания опубликованного отчета известно, что значительно возросла за анализируемый период аудитория YouTube.

Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее популярными


Как рассказали эксперты, уменьшение числа посетителей отмечено только у действующих онлайн-кинотеатров. Видеохостинги и музыкальные сервисы демонстрируют положительную устойчивую динамику. Пользователи привыкли просматривать с мобильных гаджетов только контент короткого содержания. Большей частью аудитории предпочтения направлены в сторону загрузки фильмов на большие экраны. Причем от самих онлайн-кинотеатров нет подтверждений по поводу уменьшения количества посещений.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее
Ведущую Юлю Ефременкову подозревают в личном
Собственники ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово просят
В Сети появилось первое «живое» фото нового
Макет безрамочного смартфона Mix 4 от Doogee
Вождь и колдунья: Сталин увлекался эзотерикой и
Смартфоны Xiaomi распродают от 5 тысяч
Смартфоны Apple и Samsung резко подешевели в
Жители России стали реже умирать от болезней
Первый гиперзвуковой авиадвигатель успешно
Гарпии-обезьяноеды являются носителями
Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с
Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с
Цыплята становятся оптимистами после приключений
Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь
Виктория Боня продемонстрировала в Instagram
Ученые: Дикие ягоды помогут людям избавиться от
Медиум Алиса никогда не была счастливой
Аналитик назвал «детище» Ольги Бузовой
Китайские поросята заразились смертельной
Юлия Началова перепугала поклонников своей
Таблоиды предполагают, что Деми Мур не может
Дженнифер Лопес создала невероятно широкую
Отличная растяжка Ольги Серябкиной поразила Сеть
Ольга Серябкина сходила в ботанический сад в
Беременная Анна Хилькевич рискнула своим здоровьем
Весной кроме аллергии и ОРВИ у людей может
«Пятый канал» покажет Документальный фильм об
Ученые: Киты белухи производят на свет потомство
Глава СПЧ выступил против блокировки мессенджера
Просмотреть все новости