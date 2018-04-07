Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее популярными

Эксперты объясняют причины падения востребованности онлайн-кинотеатров, соответствующими темпами роста высокой популярности видеохостингов Rutube и YouTube. Важный фактор заключается и в удобстве просмотров. Объемы трафика не показывают своего падения, несмотря на уменьшение количества посетителей. На сервисы зашли 28% уникальных юзеров с начала текущего года, в учет берется мобильный интернет от одного оператора. Пользовались мессенджерами 72%, на 71% приходятся соцсети, а 53% использовали навигаторы. Из содержания опубликованного отчета известно, что значительно возросла за анализируемый период аудитория YouTube.Как рассказали эксперты, уменьшение числа посетителей отмечено только у действующих онлайн-кинотеатров. Видеохостинги и музыкальные сервисы демонстрируют положительную устойчивую динамику. Пользователи привыкли просматривать с мобильных гаджетов только контент короткого содержания. Большей частью аудитории предпочтения направлены в сторону загрузки фильмов на большие экраны. Причем от самих онлайн-кинотеатров нет подтверждений по поводу уменьшения количества посещений.