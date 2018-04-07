АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Юлия Началова перепугала поклонников своей посиневшей грудью

Юлия Началова, на днях появившаяся на важном мероприятии, снова заставила говорить о своей груди, форма которой была некогда испорчена неосторожной пластической операцией.

Всё началось с того, что артистка разместила в социальной сети новый снимок со светской тусовки, после чего подписчики принялись за критику. Многие отметили, что грудь Юлии смотрится совсем непривлекательно. В частности, подписчики сошлись во мнении, что бюст 37-летней звезды шоу-бизнеса отталкивает своей странной и неестественной формой.

Юлия Началова перепугала поклонников своей посиневшей грудью

Кроме того, как заметили пользователи, грудь исполнительницы прилично посинела, в связи с чем можно сделать вывод, что Юлия не совсем здорова и ей стоило бы обратиться к доктору. Впрочем, сама Началова не единожды говорила, что с грудью проблем больше не имеет.

О хирургическом вмешательстве, изменившем форму груди, Началова рассказала в 2013 году. Причём до этого певица уже делала подобную пластику. Повторная работа хирурга ухудшила ситуацию, так как во время операции в организм пациентки попала инфекция. Фолловеры уверены, что поп-звезда до сих пор не может справиться с этим недугом, поэтому и тревожит поклонников своим болезненным внешним видом.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гарпии-обезьяноеды являются носителями
Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с
Подписчики Ксении Собчак перепутали украшение с
Цыплята становятся оптимистами после приключений
Экс-участница «Дом-2» Лиза Кутузова вновь
Виктория Боня продемонстрировала в Instagram
Ученые: Дикие ягоды помогут людям избавиться от
Медиум Алиса никогда не была счастливой
Аналитик назвал «детище» Ольги Бузовой
Китайские поросята заразились смертельной
Юлия Началова перепугала поклонников своей
Таблоиды предполагают, что Деми Мур не может
Дженнифер Лопес создала невероятно широкую
Отличная растяжка Ольги Серябкиной поразила Сеть
Ольга Серябкина сходила в ботанический сад в
Беременная Анна Хилькевич рискнула своим здоровьем
Весной кроме аллергии и ОРВИ у людей может
«Пятый канал» покажет Документальный фильм об
Ученые: Киты белухи производят на свет потомство
Глава СПЧ выступил против блокировки мессенджера
Советник Владимира Путина Герман Клименко считает
Родившую в 15 лет девушку из Казани вынудили
Новый робот помогает одиноким людям жить в
Ученые: Свобода воли у людей является иллюзией
Триллер «Конечная» выйдет в отечественном прокате
Фанаты Нюши уверенны в её беременности
Николь Кузнецова, участница «Битвы экстрасенсов»,
Новое поколение Subaru WRX сохранит механическую
Фрукты с молоком наносят сильный вред
Ученые определили количество частиц пластика
Просмотреть все новости