Юлия Началова перепугала поклонников своей посиневшей грудью

Всё началось с того, что артистка разместила в социальной сети новый снимок со светской тусовки, после чего подписчики принялись за критику. Многие отметили, что грудь Юлии смотрится совсем непривлекательно. В частности, подписчики сошлись во мнении, что бюст 37-летней звезды шоу-бизнеса отталкивает своей странной и неестественной формой.Кроме того, как заметили пользователи, грудь исполнительницы прилично посинела, в связи с чем можно сделать вывод, что Юлия не совсем здорова и ей стоило бы обратиться к доктору. Впрочем, сама Началова не единожды говорила, что с грудью проблем больше не имеет.О хирургическом вмешательстве, изменившем форму груди, Началова рассказала в 2013 году. Причём до этого певица уже делала подобную пластику. Повторная работа хирурга ухудшила ситуацию, так как во время операции в организм пациентки попала инфекция. Фолловеры уверены, что поп-звезда до сих пор не может справиться с этим недугом, поэтому и тревожит поклонников своим болезненным внешним видом.