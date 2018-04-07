Собственники ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово просят не сносить часть здания

Собственники и арендаторы площадей в печально известном торговом центре обратились в администрацию Кемерово с просьбой не подвергать демонтажу уцелевшую часть бывшего ТЦ. Про словам одного из представителей инициативной группы, огнем уничтожены только верхние этажи ТЦ, а остальное здание не в аварийном состоянии. Еще до появления пристройки с будущим ТРЦ с кинозалами многие бизнесмены стали покупать или арендовать торговые площади, для чего вкладывали свои деньги либо брали кредиты. И многие не застраховали свои площади.При этом представитель инициативной группы напомнил о том, что у всех есть семьи, которых кормил этот бизнес, а власть хочет сравнять все с землей, причем за их же счет да еще и никак им это не компенсировать. И добавил, что собственники ТЦ готовы вложить в реконструкцию здания свои средства, а погибшим установить памятник и разбить в память о них парк.Врио руководителя области Сергей Цивилев же заявил, что судьбу «Зимней вишни» решит по большей части общественное мнение примерно через месяц. Но нового торгового центра там уже точно не будет. Также он добавил, что горожанам предложено открытое обсуждение этого вопроса и в первую очередь будут прислушиваться к мнению родных погибших там людей.Тем временем суд еще держит под арестом руководителя компании, что отвечала за пожарную систему в ТЦ. Он же эту систему для «Зимней вишни» и разработал в свое время. Суд отклонил его апелляцию.