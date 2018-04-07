Жители России стали реже умирать от болезней органов дыхания
По итогам прошлого года Минздрав сообщил, что среди жителей России случаи смерти от заболеваний органов дыхания теперь стали более редкими.
Так, по приведенным Министерством здравоохранения цифрам получается, что количество смертей в 2016 году на 13,9% была выше, чем в 2017. Специалисты приписывают такую положительную динамику претворению в жизнь антитабачного закона и его запрету курить в местах общего пользования.
Главный врач-фтизиатр Министерства подчеркнула, что при активном и пассивном курении в человеческом организме возникает среда, в которой успешно развиваются всяческие инфекции. А антитабачный закон повлек за собой в конечном итоге уменьшение тех, кто курил пассивно, вдыхая "аромат" сигаретного дыма.
Хотя до конца нельзя быть уверенным в точности этой цифры: зачастую родные не желают вскрывать покойного родственника и в результате этого точную причину смерти иногда внешне можно не увидеть.
Пневмонию, бронхиальную астму, бронхит и другие заболевания относят к болезням органов дыхания. От них в 2016 году скончалось 70,3 тысячи, а в 2017 – 60,5 тысяч человек.
Так, по приведенным Министерством здравоохранения цифрам получается, что количество смертей в 2016 году на 13,9% была выше, чем в 2017. Специалисты приписывают такую положительную динамику претворению в жизнь антитабачного закона и его запрету курить в местах общего пользования.
Главный врач-фтизиатр Министерства подчеркнула, что при активном и пассивном курении в человеческом организме возникает среда, в которой успешно развиваются всяческие инфекции. А антитабачный закон повлек за собой в конечном итоге уменьшение тех, кто курил пассивно, вдыхая "аромат" сигаретного дыма.
Хотя до конца нельзя быть уверенным в точности этой цифры: зачастую родные не желают вскрывать покойного родственника и в результате этого точную причину смерти иногда внешне можно не увидеть.
Пневмонию, бронхиальную астму, бронхит и другие заболевания относят к болезням органов дыхания. От них в 2016 году скончалось 70,3 тысячи, а в 2017 – 60,5 тысяч человек.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:43