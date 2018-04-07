Жители России стали реже умирать от болезней органов дыхания

Так, по приведенным Министерством здравоохранения цифрам получается, что количество смертей в 2016 году на 13,9% была выше, чем в 2017. Специалисты приписывают такую положительную динамику претворению в жизнь антитабачного закона и его запрету курить в местах общего пользования.Главный врач-фтизиатр Министерства подчеркнула, что при активном и пассивном курении в человеческом организме возникает среда, в которой успешно развиваются всяческие инфекции. А антитабачный закон повлек за собой в конечном итоге уменьшение тех, кто курил пассивно, вдыхая "аромат" сигаретного дыма.Хотя до конца нельзя быть уверенным в точности этой цифры: зачастую родные не желают вскрывать покойного родственника и в результате этого точную причину смерти иногда внешне можно не увидеть.Пневмонию, бронхиальную астму, бронхит и другие заболевания относят к болезням органов дыхания. От них в 2016 году скончалось 70,3 тысячи, а в 2017 – 60,5 тысяч человек.