Первый гиперзвуковой авиадвигатель успешно испытан в России

Проект под научным названием HEXAFLY-INT, заключил в себе совместный труд российских и зарубежных исследователей. Для тестирования новой разработки двигателя задействованы мощности, которые в настоящее время есть только у России и США. Гиперзвуковым устройством достигается скорость порядка 9 тыс. километров в час, причем это совсем не предел. Как сообщают разработчики, в дальнейшем все возможные показатели могут значительно улучшить.Из заявлений следует, что у подобных авиадвигателей есть возможность транспортировки пассажиров в короткие сроки на большие расстояния, причем на перелет потребуется вдвое меньшего времени, максимально достигнутого в настоящее время. Таким самолетам прогнозируют настоящий прорыв, причем летные испытания планируют начать уже в течение следующего года.