Первый гиперзвуковой авиадвигатель успешно испытан в России
В ходе проведения Международного форума двигателестроения, представлена новая разработка гиперзвукового авиадвигателя, работу над данной инновационной моделью организовали представители ЦИАМ им. П.И. Баранова. Как рассказал руководитель проекта, ученым удалось достичь успехов в развитии решения поставленной цели, данный подход выведет транспортные средства будущего на абсолютно новый уровень развития.
Проект под научным названием HEXAFLY-INT, заключил в себе совместный труд российских и зарубежных исследователей. Для тестирования новой разработки двигателя задействованы мощности, которые в настоящее время есть только у России и США. Гиперзвуковым устройством достигается скорость порядка 9 тыс. километров в час, причем это совсем не предел. Как сообщают разработчики, в дальнейшем все возможные показатели могут значительно улучшить.
Из заявлений следует, что у подобных авиадвигателей есть возможность транспортировки пассажиров в короткие сроки на большие расстояния, причем на перелет потребуется вдвое меньшего времени, максимально достигнутого в настоящее время. Таким самолетам прогнозируют настоящий прорыв, причем летные испытания планируют начать уже в течение следующего года.
Проект под научным названием HEXAFLY-INT, заключил в себе совместный труд российских и зарубежных исследователей. Для тестирования новой разработки двигателя задействованы мощности, которые в настоящее время есть только у России и США. Гиперзвуковым устройством достигается скорость порядка 9 тыс. километров в час, причем это совсем не предел. Как сообщают разработчики, в дальнейшем все возможные показатели могут значительно улучшить.
Из заявлений следует, что у подобных авиадвигателей есть возможность транспортировки пассажиров в короткие сроки на большие расстояния, причем на перелет потребуется вдвое меньшего времени, максимально достигнутого в настоящее время. Таким самолетам прогнозируют настоящий прорыв, причем летные испытания планируют начать уже в течение следующего года.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:35