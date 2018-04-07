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Первый гиперзвуковой авиадвигатель успешно испытан в России

В ходе проведения Международного форума двигателестроения, представлена новая разработка гиперзвукового авиадвигателя, работу над данной инновационной моделью организовали представители ЦИАМ им. П.И. Баранова. Как рассказал руководитель проекта, ученым удалось достичь успехов в развитии решения поставленной цели, данный подход выведет транспортные средства будущего на абсолютно новый уровень развития.

Проект под научным названием HEXAFLY-INT, заключил в себе совместный труд российских и зарубежных исследователей. Для тестирования новой разработки двигателя задействованы мощности, которые в настоящее время есть только у России и США. Гиперзвуковым устройством достигается скорость порядка 9 тыс. километров в час, причем это совсем не предел. Как сообщают разработчики, в дальнейшем все возможные показатели могут значительно улучшить.

Первый гиперзвуковой авиадвигатель успешно испытан в России


Из заявлений следует, что у подобных авиадвигателей есть возможность транспортировки пассажиров в короткие сроки на большие расстояния, причем на перелет потребуется вдвое меньшего времени, максимально достигнутого в настоящее время. Таким самолетам прогнозируют настоящий прорыв, причем летные испытания планируют начать уже в течение следующего года.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:35
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