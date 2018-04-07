Таблоиды предполагают, что Деми Мур не может закрыть глаза из-за подтяжки лица

Сомневаться в природной красоте 55-летней экс-жены Брюса Уиллиса стали после новостей о том, что знаменитость прибегла к липосакции коленей и увеличению груди. Сама Мур не спешит обсуждать это с прессой, но многие уже воспринимают данные слухи за факты. Кроме того, теперь ещё и поговаривают, что голливудская красотка так увлеклась пластическими операциями на лице, что больше не может выйти на улицу без огромных тёмных очков.По данным нескольких изданий, Мур больше не может закрыть глаза из-за чрезмерной подтяжки. Не совсем понятно, когда у неё снова появится возможность показать себя людям полноценно, но на светских мероприятиях прославленная личность действительно перестала появляться так часто, как прежде.Ранее Мур пришла на вечеринку вместе с дочерью и поразила своей удивительной внешностью. Почитатели в один голос отметили, что актриса может и в свои годы казаться не менее молодой, чем её кровиночка.