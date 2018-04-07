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Таблоиды предполагают, что Деми Мур не может закрыть глаза из-за подтяжки лица

Знаменитая актриса Деми Мур, которая всегда славилась изрядной привлекательностью, продолжает сводить с ума мужчин тем же образом, однако далеко не все уверены, что эффектная брюнетка делает такие успехи только за счёт правильного питания и часов в спортивном зале.

Сомневаться в природной красоте 55-летней экс-жены Брюса Уиллиса стали после новостей о том, что знаменитость прибегла к липосакции коленей и увеличению груди. Сама Мур не спешит обсуждать это с прессой, но многие уже воспринимают данные слухи за факты. Кроме того, теперь ещё и поговаривают, что голливудская красотка так увлеклась пластическими операциями на лице, что больше не может выйти на улицу без огромных тёмных очков.

Таблоиды предполагают, что Деми Мур не может закрыть глаза из-за подтяжки лица

По данным нескольких изданий, Мур больше не может закрыть глаза из-за чрезмерной подтяжки. Не совсем понятно, когда у неё снова появится возможность показать себя людям полноценно, но на светских мероприятиях прославленная личность действительно перестала появляться так часто, как прежде.

Ранее Мур пришла на вечеринку вместе с дочерью и поразила своей удивительной внешностью. Почитатели в один голос отметили, что актриса может и в свои годы казаться не менее молодой, чем её кровиночка.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:00
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