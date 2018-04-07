Таблоиды предполагают, что Деми Мур не может закрыть глаза из-за подтяжки лица
Знаменитая актриса Деми Мур, которая всегда славилась изрядной привлекательностью, продолжает сводить с ума мужчин тем же образом, однако далеко не все уверены, что эффектная брюнетка делает такие успехи только за счёт правильного питания и часов в спортивном зале.
Сомневаться в природной красоте 55-летней экс-жены Брюса Уиллиса стали после новостей о том, что знаменитость прибегла к липосакции коленей и увеличению груди. Сама Мур не спешит обсуждать это с прессой, но многие уже воспринимают данные слухи за факты. Кроме того, теперь ещё и поговаривают, что голливудская красотка так увлеклась пластическими операциями на лице, что больше не может выйти на улицу без огромных тёмных очков.
По данным нескольких изданий, Мур больше не может закрыть глаза из-за чрезмерной подтяжки. Не совсем понятно, когда у неё снова появится возможность показать себя людям полноценно, но на светских мероприятиях прославленная личность действительно перестала появляться так часто, как прежде.
Ранее Мур пришла на вечеринку вместе с дочерью и поразила своей удивительной внешностью. Почитатели в один голос отметили, что актриса может и в свои годы казаться не менее молодой, чем её кровиночка.
Сомневаться в природной красоте 55-летней экс-жены Брюса Уиллиса стали после новостей о том, что знаменитость прибегла к липосакции коленей и увеличению груди. Сама Мур не спешит обсуждать это с прессой, но многие уже воспринимают данные слухи за факты. Кроме того, теперь ещё и поговаривают, что голливудская красотка так увлеклась пластическими операциями на лице, что больше не может выйти на улицу без огромных тёмных очков.
По данным нескольких изданий, Мур больше не может закрыть глаза из-за чрезмерной подтяжки. Не совсем понятно, когда у неё снова появится возможность показать себя людям полноценно, но на светских мероприятиях прославленная личность действительно перестала появляться так часто, как прежде.
Ранее Мур пришла на вечеринку вместе с дочерью и поразила своей удивительной внешностью. Почитатели в один голос отметили, что актриса может и в свои годы казаться не менее молодой, чем её кровиночка.