Дженнифер Лопес создала невероятно широкую коллекцию косметики совместно с Inglot

"Капсульная, можно сказать, коллекция, и создали мы её в тесном сотрудничестве с компанией Inglot. Она включает абсолютно все непосредственно мои неповторимые средства в самых разных оттенках. Хочу отметить, что в свежей коллекции можно найти всё, что сделает девушку поистине чувствительной, привлекательной, сексуальной и современной. А самой ценной составляющей данной коллекции мне хочется назвать невероятную систему под названием Freedom, которая позволяет создать палитру собственными руками и только с теми оттенками, которые нравятся и подходят именно вам. Теперь не нужно приобретать палетку с несколькими тенями, чтобы порадоваться только одному цвету», - заявила Лопес.

Новинка от прославленной компании и знаменитой артистки появится в магазинах 26 апреля. Стоит отметить, что в линейке оказалось семьдесят средств: пудры, помады, палитры, тени и много всего другого. При этом цветная гамма невероятно широка. Причём оттенки Дженнифер выбирала сама.