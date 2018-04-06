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Астрофизики открыли секретный ключ к поиску пригодных для жизни планет

Ученые Университета Нью-Йорка Абу-Даби обнаружили новые критерии для оценки пригодности планеты для жизни: наличие «гигантских» планет, которые находятся в пределах от 10 до 1000 раз больше Земли.

Астрофизики открыли секретный ключ к поиску пригодных для жизни планет


Оказалось, что рецепт для потенциально обитаемой планеты довольно сложный. Для зарождения инопланетной жизни нужны стабильные температуры, жидкая вода (но не слишком много), отсутствие межзвездного излучения и орбита в «зоне обитания», где планета находится достаточно близко, чтобы быть теплой, но не достаточно близко, чтобы обгорать.

Новые исследования из Нью-Йоркского университета Абу-Даби и Лаборатории реактивного движения NASA исследовали 147 солнечных систем и обнаружили, что гигантские планеты, находящиеся в непосредственной близости от более мелких, подобных Земле планет, могут дестабилизировать орбиты последних, заставляя их двигаться дальше от звезды , к краю системы. Без стабильной орбиты даже отличные кандидаты на жизнь могут стать негостеприимными. Это означает, что поиск пригодных для жизни планет должен включать проверку расположения поблизости крупных планет.

По словам Николаоса Георгакаракоса, «это важная проницательность для информирования о последующих расследованиях. Было бы бессмысленно искать Землю 2.0 в системе, где гигантская планета так сильно перемещает орбиту любой соседней земной планеты в обитаемой зоне, что ее климат разрушается».

Тем не менее, простое присутствие гигантской планеты не значит, что ее более мелкие соседки становятся непригодными длязарождения жизни. По словам Зигфрида Эггля, другого исследователя: «Возможно, самое неожиданное, наши результаты показывают, что при определенных условиях присутствие гигантской планеты может фактически увеличить размер жилой зоны, которая является областью, где ваша земная планета получает нужную сумму света, чтобы поддерживать жидкую воду на ее поверхности».
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:31
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