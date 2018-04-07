Отличная растяжка Ольги Серябкиной поразила Сеть

"И растяжка реально открывает возможности собственного тела, но дело не только в этом. Это ещё влияет и на ментал. Я, честно, не понимаю, что такое медитация - мне на это не хватает терпения. Но во время того, когда я чувствую боль в мышцах, и при этом должна её перетерпеть, переждать - тогда наступает расслабление и кайф. Точнее, мне его скоро обещают", - написала Ольга.

При этом исполнительница отметила, что изначально планировала просто научиться садиться на шпагат, и только теперь понимает, что данная цель не имеет для неё большого значения, потому что захотелось чего-то более существенного.Кроме того, 32-летняя артистка добавила, что ей приятно наблюдать за тем, как её тело становится более послушным, однако останавливаться над достигнутым девушка явно не намерена и занятия будут продолжаться.Поклонники были в восторге, заметив снимок кумира с растяжкой, и поспешили засыпать данный материал многочисленными отметками "нравится" и комплиментами.