Ольга Серябкина сходила в ботанический сад в сексуальном виде

"Никогда там раньше не была, представляете? Когда я шла, думала, что мы будем единственными, кто туда пошёл в такой холод, но я была удивлена такому количеству людей. А ещё там были жених и невеста. Теперь я понимаю, почему там вообще столько влюблённых пар - место очень располагает к романтике", - написала певица.

32-летняя знаменитость также призналась, что очень рада встретить весну, и призвала всех девушек не сидеть дома и заняться выбором нарядов для прогулок.В социальной сети исполнительница песен опубликовала несколько фотографий из сада. Поклонники засыпали их отметками "нравится" и оставили много положительных комментариев. Многие отметили, что наряд звезды сцены смотрится невероятно сексуально. Кто-то снова поднял тему возможной пластической хирургии, с помощью которой, как уже писали прежде, Серябкина могла увеличить свою грудь. Впрочем, сама Ольга отрицает подобное и продолжает утверждать, что красота у неё только от природы.