Цыплята становятся оптимистами после приключений

Ученые провели эксперимент, в ходе которого часть цыплят оставили расти в стерильных условиях, а других постоянно помещали в разную среду обитания. Спустя некоторое время исследователи сравнили показатели животных и особенно уровень их оптимизма.С одной стороны, узнать про оптимистичность человека очень просто, достаточно задать несколько наводящих вопросов, но с другой стороны человек при желании может соврать. Проверить оптимистично цыплят оказалось сложнее, но полученные данные оказались достоверными. После эксперимента, цыплят начали учить различать черный цвет и белый, предварительно спрятав за одним из них еду. После того, как животные начали привыкать к двум цветам, им добавляли еще и серый цвет.Оказалось, что оптимистичные цыплята часто выбирали серый цвет, надеясь, что за ним тоже может храниться еда, а пессимистичные вообще игнорировали новый цвет, считая его бесполезным. Кроме того, исследователи решили измерить уровень дофамина, вещества, которое вызывает удовлетворение в мозге у цыплят, и у тех, кто чаще сталкивался с непредвиденными ситуациями, данного вещества было больше.