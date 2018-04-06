В Воркуте строится новая площадка для съемок телепроекта «Дом-2»

Исходя из информации ряда источников, организаторы телепроекта давно хотели разместить съемочную площадку в Заполярье. На необитаемом острове одна локация уже создана, не хватает северной.К слову, Воркута соперничала с городом Салехард за право являться новой съемочной площадкой. По результатам конкурса Воркута все же взяла верх.На данный момент неизвестно, кого станут отправлять на Север - провинившихся участников или же парочки, которым нужно преодолеть трудности во взаимоотношениях. Впрочем, и сами воркутинцы также смогут пополнить ряды участников - с появлением в городе филиала проекта, новых участников будут отбирать из горожан.