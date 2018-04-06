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В Воркуте строится новая площадка для съемок телепроекта «Дом-2»

В конкурсе северных городов победу одержала Воркута. Как сообщил портал «ПРОГОРОДУХТА» постройки в городском парке – это один из подготовительных этапов к съемкам. Вероятно реалити-шоу «Дом-2» переезжает в Воркуту.

В Воркуте строится новая площадка для съемок телепроекта «Дом-2»

Исходя из информации ряда источников, организаторы телепроекта давно хотели разместить съемочную площадку в Заполярье. На необитаемом острове одна локация уже создана, не хватает северной.

К слову, Воркута соперничала с городом Салехард за право являться новой съемочной площадкой. По результатам конкурса Воркута все же взяла верх.

На данный момент неизвестно, кого станут отправлять на Север - провинившихся участников или же парочки, которым нужно преодолеть трудности во взаимоотношениях. Впрочем, и сами воркутинцы также смогут пополнить ряды участников - с появлением в городе филиала проекта, новых участников будут отбирать из горожан.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:38
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