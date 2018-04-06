Дмитрий Тарасов рассказал, что Анастасия Костенко должна родить в конце июля

«Да, думаю многие видели фото в Интернете. Новостей на эту тему хватало на самых разных сайтах», – отметил он.

«Родить она должна в конце июля/начале августа. Тогда обо всем и скажем», – ответил спортсмен.

Молодая жена спортсмена рассекретила свою беременность буквально на днях. В свой день рождения девушка опубликовала фотографию, на которой изображена с заметно округлившимся животом. Таким образом, Анастасия подтвердила предположения поклонников по поводу ее интересного положения. Остальными подробностями молодые люди предпочитают пока не делиться.Не так давно Дмитрий Тарасов дал интервью, в котором поговорил о футболе и внутренних взаимоотношениях команды, а также он пролил свет на свою личную жизнь. Футболист не отрицал, что его свадьба с моделью, состоявшаяся в конце января, прошла на широкую ногу.Журналисты поздравили Тарасова с будущим пополнением, поинтересовавшись, кого с женой они ждут – девочку или мальчика.