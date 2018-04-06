Муж Ксении Бородиной дал совет женщине с нерадивым зятем
Муж Ксении Бородиной дал совет женщине с нерадивым зятем не вмешиваться в дела чужой семьи и поскорее выселить "квартирантов".
Курбан Омаров ведёт в своём блоге рубрику "Zималогия", где разбирает некоторые интересные письма подписчиков. На этот раз ему пожаловалась на судьбу 45-летняя женщина, чья 18-летняя дочка ждёт ребёнка и не может заставить гражданского мужа встать с дивана.
Блогер посоветовал читательнице оставить чужие проблемы в покое, чтобы в конце концов не оказаться очередной тёщей, разрушившей чей-то брак. Кроме того, зятю стоит мягко намекнуть, что с родительской квартиры пора съезжать.
Для оплаты аренды собственного жилья ему так или иначе придётся отправиться на поиски работы, а за одно между двумя поколениями возникнет здоровая дистанция.
Также Омаров подчеркнул, что у подписчицы вот-вот родится внучка, а вовсе не очередная дочь, поэтому ей необходимо научиться доверять как своему 18-летнему ребёнку, так и достаточно взрослому для зачатия потомства зятю.
Ранее муж Ксении Бородиной показал волнительный момент нового "Простоквашино".
Курбан Омаров ведёт в своём блоге рубрику "Zималогия", где разбирает некоторые интересные письма подписчиков. На этот раз ему пожаловалась на судьбу 45-летняя женщина, чья 18-летняя дочка ждёт ребёнка и не может заставить гражданского мужа встать с дивана.
Блогер посоветовал читательнице оставить чужие проблемы в покое, чтобы в конце концов не оказаться очередной тёщей, разрушившей чей-то брак. Кроме того, зятю стоит мягко намекнуть, что с родительской квартиры пора съезжать.
Для оплаты аренды собственного жилья ему так или иначе придётся отправиться на поиски работы, а за одно между двумя поколениями возникнет здоровая дистанция.
Также Омаров подчеркнул, что у подписчицы вот-вот родится внучка, а вовсе не очередная дочь, поэтому ей необходимо научиться доверять как своему 18-летнему ребёнку, так и достаточно взрослому для зачатия потомства зятю.
Ранее муж Ксении Бородиной показал волнительный момент нового "Простоквашино".