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Муж Ксении Бородиной дал совет женщине с нерадивым зятем

Муж Ксении Бородиной дал совет женщине с нерадивым зятем не вмешиваться в дела чужой семьи и поскорее выселить "квартирантов".

Курбан Омаров ведёт в своём блоге рубрику "Zималогия", где разбирает некоторые интересные письма подписчиков. На этот раз ему пожаловалась на судьбу 45-летняя женщина, чья 18-летняя дочка ждёт ребёнка и не может заставить гражданского мужа встать с дивана.

Муж Ксении Бородиной дал совет женщине с нерадивым зятем

Блогер посоветовал читательнице оставить чужие проблемы в покое, чтобы в конце концов не оказаться очередной тёщей, разрушившей чей-то брак. Кроме того, зятю стоит мягко намекнуть, что с родительской квартиры пора съезжать.

Для оплаты аренды собственного жилья ему так или иначе придётся отправиться на поиски работы, а за одно между двумя поколениями возникнет здоровая дистанция.

Также Омаров подчеркнул, что у подписчицы вот-вот родится внучка, а вовсе не очередная дочь, поэтому ей необходимо научиться доверять как своему 18-летнему ребёнку, так и достаточно взрослому для зачатия потомства зятю.

Ранее муж Ксении Бородиной показал волнительный момент нового "Простоквашино".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:18
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