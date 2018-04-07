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Ученые: Дикие ягоды помогут людям избавиться от онкологии из-за пигментов

Финские ученые выяснили, что дикие ягоды помогут людям избавиться от онкологии из-за пигментов. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Антоцианины могут увеличить функции сиртуина-6, так что умение регулировать фермент может дать новые результаты во время лечения. Он отвечает за экспрессию генов, которые активизируют клетки в процессе получения биологических сигналов. Старение изменяет возможности сиртуинов и становится виновником возникновения недугов. Также SIRT6 отвечает за метаболизм глюкозы.

Ученые: Дикие ягоды помогут людям избавиться от онкологии из-за пигментов


Ягоды имеют разные оттенки из-за пигментов, но еще в них есть антоцианин. Он может увеличить уровень фермента в опухоли, но при этом понижает активность генов онкологииTwist1 и GLUT1, после чего их противник FoXO3 активизируется. Компьютерная модель показала, как флавоноиды растений могут оказывать помощь людям.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:38
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