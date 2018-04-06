В плотном графике Ольга Бузова не забывает о дизайне одежды

"Всегда много красивых новинок от моего бренда специально для Вас. Люблю Вас, мои дорогие! Вы самые красивые, я каждый раз убеждаюсь в этом, видя Вас на фото и концертах", - пишет певица в комментарии к фото.

Индустрия телеведущей продолжает расти: от фирменных футболок она перешла к строгим костюмам, показав на недавней конференции, посвящённой открытию новой криптовалюты Buzcoin, как эффектно можно выглядеть в чёрных брюках и пиджаке.Позднее в своём Instagram Бузова опубликовала снимок в стильном женственном наряде, представляющем собой лёгкую блузу, миниюбку и удлинённую безрукавку.Знаменитость отметила, что в своём бешеном графике она всё равно находит место для продвижения и совершенствования Olga Buzova Design.Ранее Ольга Бузова считала поиск мужа через телевидение единственным решением.