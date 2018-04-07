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Весной кроме аллергии и ОРВИ у людей может возникнуть язвенная болезнь, холецистит и панкреатит – Медики

Зимнее время истощает организм, после чего весенние дни могут преподнести людям неприятные сюрпризы. Медики отметили, что в этот период кроме аллергии и ОРВИ у них может возникнуть язвенная болезнь, холецистит и панкреатит.

Лица, склонные к поллинозу, могут испытывать симптомы недуга даже без цветения растений, потому что пыльца с помощью ветра разносится на большое расстояние. Профилактику нужно проводить в осенний и зимний периоды, а во время сезона принимать препараты, назначенные врачом. Болезни ЖКТ тоже обостряются в это время и могут перерасти в патологию, так что важно придерживаться щадящей диеты и избегать стрессов, а при сильных болях сразу пройти обследование.

Весной кроме аллергии и ОРВИ у людей может возникнуть язвенная болезнь, холецистит и панкреатит – Медики


Эпидемии простуды и гриппа подстерегают людей в теплые дни, но заражения можно избежать, если чаще мыть руки, реже бывать без надобности в общественных местах и проветривать помещения. После поста многие лица оказываются на больничной койке с воспалительными процессами поджелудочной железы или желчного пузыря. Потому важно не переусердствовать с употреблением алкоголя и животной пищи во время праздников, если есть проблемы, связанные с этими органами.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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