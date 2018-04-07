Весной кроме аллергии и ОРВИ у людей может возникнуть язвенная болезнь, холецистит и панкреатит – Медики

Лица, склонные к поллинозу, могут испытывать симптомы недуга даже без цветения растений, потому что пыльца с помощью ветра разносится на большое расстояние. Профилактику нужно проводить в осенний и зимний периоды, а во время сезона принимать препараты, назначенные врачом. Болезни ЖКТ тоже обостряются в это время и могут перерасти в патологию, так что важно придерживаться щадящей диеты и избегать стрессов, а при сильных болях сразу пройти обследование.Эпидемии простуды и гриппа подстерегают людей в теплые дни, но заражения можно избежать, если чаще мыть руки, реже бывать без надобности в общественных местах и проветривать помещения. После поста многие лица оказываются на больничной койке с воспалительными процессами поджелудочной железы или желчного пузыря. Потому важно не переусердствовать с употреблением алкоголя и животной пищи во время праздников, если есть проблемы, связанные с этими органами.