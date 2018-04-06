Телезрители считают, Марина Африкантова в плену у Романа Капаклы
Телезрители считают, Марина Африкантова в плену у Романа Капаклы, находящего любой повод, чтобы придумать любимой очередной запрет.
Несмотря на большую разницу в возрасте, участница "Дома-2" обладает настолько инфантильным покладистым характером, что готова подчиняться возлюбленному мужчине. Этим активно пользуется Роман, заставляя девушку обряжаться в медведя, разыгрывая сценки.
Помимо этого, Капаклы против дружбы своей пассии с Леной Хроминой, а до этого запрещал отдыхать в клубах с Марией Кохно. Не понравилась участнику телестройки и недавняя поездка с Татьяной Владимировной в Дубай.
Впрочем, о теледиве ходят спорные мнения, что на самом деле такими мелочными запретами Роман лишь компенсирует полное безразличие Марины к его словам. Проект для Африкантовой даже важнее родного отца, который, по слухам, лежит в больнице.
Поклонники знаменитости не верят наговорам и ждут, когда, наконец, участница покажет свой истинный характер.
Ранее зрители "Дома-2" считали, Марину Африкантову пора выдать замуж.
Несмотря на большую разницу в возрасте, участница "Дома-2" обладает настолько инфантильным покладистым характером, что готова подчиняться возлюбленному мужчине. Этим активно пользуется Роман, заставляя девушку обряжаться в медведя, разыгрывая сценки.
Помимо этого, Капаклы против дружбы своей пассии с Леной Хроминой, а до этого запрещал отдыхать в клубах с Марией Кохно. Не понравилась участнику телестройки и недавняя поездка с Татьяной Владимировной в Дубай.
Впрочем, о теледиве ходят спорные мнения, что на самом деле такими мелочными запретами Роман лишь компенсирует полное безразличие Марины к его словам. Проект для Африкантовой даже важнее родного отца, который, по слухам, лежит в больнице.
Поклонники знаменитости не верят наговорам и ждут, когда, наконец, участница покажет свой истинный характер.
Ранее зрители "Дома-2" считали, Марину Африкантову пора выдать замуж.