АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

Телезрители считают, Марина Африкантова в плену у Романа Капаклы

Телезрители считают, Марина Африкантова в плену у Романа Капаклы, находящего любой повод, чтобы придумать любимой очередной запрет.

Несмотря на большую разницу в возрасте, участница "Дома-2" обладает настолько инфантильным покладистым характером, что готова подчиняться возлюбленному мужчине. Этим активно пользуется Роман, заставляя девушку обряжаться в медведя, разыгрывая сценки.

Телезрители считают, Марина Африкантова в плену у Романа Капаклы

Помимо этого, Капаклы против дружбы своей пассии с Леной Хроминой, а до этого запрещал отдыхать в клубах с Марией Кохно. Не понравилась участнику телестройки и недавняя поездка с Татьяной Владимировной в Дубай.

Впрочем, о теледиве ходят спорные мнения, что на самом деле такими мелочными запретами Роман лишь компенсирует полное безразличие Марины к его словам. Проект для Африкантовой даже важнее родного отца, который, по слухам, лежит в больнице.

Поклонники знаменитости не верят наговорам и ждут, когда, наконец, участница покажет свой истинный характер.

Ранее зрители "Дома-2" считали, Марину Африкантову пора выдать замуж.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:47
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британцы негативно отреагировали на информацию о
Интернет-омбудсмен назвал блокировку Telegram
В эфире "Дома-2" показали дебаты семьи Дмитренко
Анастасия Волочкова вместо воспитания дочери
В Воркуте строится новая площадка для съемок
НЛО огромных размеров напугал жителей Калифорнии
Дмитрий Тарасов рассказал, что Анастасия Костенко
Японцы украсили территорию парка сакурой из LEGO
Муж Ксении Бородиной дал совет женщине с
Поклонники высмеяли наряд певицы Валерии на
В плотном графике Ольга Бузова не забывает о
Воронежский хореограф покорила пользователей
Валерия показала Антону Привольному свое
Телезрители считают, Марина Африкантова в плену у
Ксения Бородина заявила, что китайские
Ученые: Цветущие ядовитые растения стали
Краснокнижные животные из передвижного зоопарка в
Новости «Дома-2»: Захар Саленко сильно похудел;
Алёна Водонаева произвела скандал откровенным
Располневшая Энн Хэтэуэй пресекла критику своей
В Австралии летающая змея напугала школьников
Ольга Бузова считает поиск мужа через телевидение
В Индии медведь-убийца растерзал мужчину на
Ученые: После смерти люди продолжают жить в
Седан Chevrolet Malibu обновился и получил
Королевское платье Ольги Бузовой раскритиковали
Смартфон для майнеров готовится к продажам на
Рекордный клип на песню Despacito набрал 5
Зрители "Дома-2" считают, Марину Африкантову пора
Миллиардер из США потерял голос и решил ругать
Просмотреть все новости