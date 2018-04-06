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Ксения Бородина заявила, что китайские предприниматели подделывают бренд ее одежды

Знаменитая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина обвинила китайских предпринимателей, рекламирующих товары на AliExpress, в подделке своего бренда Bang Bang Borodina.

После неудачной первой авторской линейки товаров, реализацией которой занимался недобросовестный партнёр, наставница скандальной телестройки объявила о создании новой. Брендовые вещи от Ксении Бородиной можно приобрести уже сейчас, а сама она время от времени публикует в Instagram снимки, на которых позирует в собственных нарядах.

Ксения Бородина заявила, что китайские предприниматели подделывают бренд ее одежды

Не так давно Ксюша разместила ряд снимков в розовом спортивном костюме, подчеркнув, что по внешнему виду и качеству её одежда куда лучше китайских подделок, несмотря на многочисленные попытки скопировать ее.

На самом деле, действительно, на зарубежных Интернет-ресурсах можно подыскать почти такие же вещи, как у Бородиной, а главное, цены у них гораздо меньше оригинала. К примеру, Bang Bang Borodina предлагает приобрести рваную женскую футболку за 2300 рублей, а Китай - совершенно такую на вид, но только за 413.

Стоит отметить, что большой оригинальностью одежда ведущей «Дома-2» не отличается, так что в этом нет ничего удивительного - увидеть похожие костюмы и футболки на всевозможных сайтах.

Впрочем, злопыхатели Бородиной, искренне верят, что та просто скупает одежду с AliExpress, а затем выдает за свою.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:41
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