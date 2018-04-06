Ксения Бородина заявила, что китайские предприниматели подделывают бренд ее одежды

После неудачной первой авторской линейки товаров, реализацией которой занимался недобросовестный партнёр, наставница скандальной телестройки объявила о создании новой. Брендовые вещи от Ксении Бородиной можно приобрести уже сейчас, а сама она время от времени публикует в Instagram снимки, на которых позирует в собственных нарядах.Не так давно Ксюша разместила ряд снимков в розовом спортивном костюме, подчеркнув, что по внешнему виду и качеству её одежда куда лучше китайских подделок, несмотря на многочисленные попытки скопировать ее.На самом деле, действительно, на зарубежных Интернет-ресурсах можно подыскать почти такие же вещи, как у Бородиной, а главное, цены у них гораздо меньше оригинала. К примеру, Bang Bang Borodina предлагает приобрести рваную женскую футболку за 2300 рублей, а Китай - совершенно такую на вид, но только за 413.Стоит отметить, что большой оригинальностью одежда ведущей «Дома-2» не отличается, так что в этом нет ничего удивительного - увидеть похожие костюмы и футболки на всевозможных сайтах.Впрочем, злопыхатели Бородиной, искренне верят, что та просто скупает одежду с AliExpress, а затем выдает за свою.