Новости «Дома-2»: Захар Саленко сильно похудел; Давид Анташвили не против закрутить роман с Оканой Ряской

После того, как участник телепроекта «Дом-2» Захар Саленко покинул проект, мужчина существенно похудел, а фанаты принялись высмеивать его. Поклонникам не понравилась его худоба, а также стиль одежды, который предпочитает Саленко.Впрочем, парня и ранее часто критиковали за внешность, которая наводила публику на мысль о его в нетрадиционной сексуальной ориентации. Стоит отметить, что даже любовные отношения с Лерой Фрост никак не спасали экс-звезду телестройки от нападок хейтеров.Участник «Дома-2» Давид Анташвили высказался на тему возвращения на Поляну Оксаны Ряски. Мужчина отметил, что она является замечательным человеком, и теоретически он не против попытаться закрутить с ней роман, однако, по его мнению, навряд ли из этого выйдет что-то серьезное.Ряска не так давно объявила, что ради Давида она согласна вернуться, так как он ей приглянулся. Как утверждает сам Давид, он ищет любовь, но сомневается, что найдет ее в лице Оксаны.Тем не менее, когда девушка посетила реалити-шоув качестве эксперта, то выражала ему множество комплиментов.По окончании съемок Анташвили и Ряска обменялись контактами и начали общаться. Впрочем, пока определенного флирта между молодыми людьми нет. Давид отметил, что если бы она появилась на «Доме-2», то он бы обязательно к этой девушке присмотрелся.