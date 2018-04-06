Алёна Водонаева произвела скандал откровенным видео для журнала Maxim

"Вот так деньги зарабатывать - не лёгкий это труд, вся в трудах". "А через пару дней будет традиционное "я очень закрытый человек. Я никогда не оголяю всё сразу". "Алёна, что-то это на вас не похоже! Зачем же так опускаться! Почему-то вы для меня были эталоном, а сейчас даже и не знаю. Противно стало на это смотреть!" "Как ребёнок вырастет и увидит, не стыдно будет", - пишут в комментариях.

Ранее блогерша уже показала в своём Instagram несколько эротических фотографий для мужского издания, где снимается не впервые. В свои 35 Алёна не перестаёт быть востребована и волнует представителей мужского пола пышными формами.Видео со съёмок появилось в интернете довольно давно, но теперь модель сама показала его публике в хорошем качестве. Хотя более 300 тысяч человек за день посмотрели дерзкий видеоролик, множество читателей блога обрушили на знаменитость жёсткую критику.Подписчицы, любящие Водонаеву за уютную домашнюю обстановку её аккаунта, с отвращением взглянули на Алёну, расхаживающую без трусов.Более раскованные фанаты звезды, наоборот, посчитали съёмку для Maxim очередным успехом и призвали критиков успокоиться.Ранее Алёна Водонаева приехала с сыном в горы Сочи.