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Алёна Водонаева произвела скандал откровенным видео для журнала Maxim

Алёна Водонаева произвела очередной секс-скандал откровенным backstage видео для журнала Maxim, где теледива щеголяет без нижнего белья.

Ранее блогерша уже показала в своём Instagram несколько эротических фотографий для мужского издания, где снимается не впервые. В свои 35 Алёна не перестаёт быть востребована и волнует представителей мужского пола пышными формами.

Алёна Водонаева произвела скандал откровенным видео для журнала Maxim

Видео со съёмок появилось в интернете довольно давно, но теперь модель сама показала его публике в хорошем качестве. Хотя более 300 тысяч человек за день посмотрели дерзкий видеоролик, множество читателей блога обрушили на знаменитость жёсткую критику.

Подписчицы, любящие Водонаеву за уютную домашнюю обстановку её аккаунта, с отвращением взглянули на Алёну, расхаживающую без трусов.

"Вот так деньги зарабатывать - не лёгкий это труд, вся в трудах". "А через пару дней будет традиционное "я очень закрытый человек. Я никогда не оголяю всё сразу". "Алёна, что-то это на вас не похоже! Зачем же так опускаться! Почему-то вы для меня были эталоном, а сейчас даже и не знаю. Противно стало на это смотреть!" "Как ребёнок вырастет и увидит, не стыдно будет", - пишут в комментариях.

Более раскованные фанаты звезды, наоборот, посчитали съёмку для Maxim очередным успехом и призвали критиков успокоиться.

Ранее Алёна Водонаева приехала с сыном в горы Сочи.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:24
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