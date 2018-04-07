Беременная Анна Хилькевич рискнула своим здоровьем

Коллеги похвалили Хилькевич за смелость, так как она с округлившимся животом, не боясь, села за руль одного из велосипедов американской компании. Однако посоветовали Анне быть осторожнее. В рамках Instagram актриса обнародовала фото, сделанное на мероприятии. Артистка позирует на фоне жёлтого велосипеда. Публикация в течение суток сумела собрать около 238 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 620 восхитительных комментариев.Стоит напомнить, что Хилькевич замужем за столичным предпринимателем Артуром Волковым. Супруги воспитывают двухлетнюю дочку Арианну. Так как срок беременности у актрисы небольшой, какого пола будет второй малыш, в данное время неизвестно. Может быть, совсем скоро артистка об этом сообщит.