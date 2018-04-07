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Беременная Анна Хилькевич рискнула своим здоровьем

Анна Хилькевич опять беременна. У звезды сериала «Универ» в скором времени появится второй ребёнок. Актриса участвовала в вечеринке, которая посвящена двадцатипятилетию американского велосипедного бренда.

Беременная Анна Хилькевич рискнула своим здоровьем


Коллеги похвалили Хилькевич за смелость, так как она с округлившимся животом, не боясь, села за руль одного из велосипедов американской компании. Однако посоветовали Анне быть осторожнее. В рамках Instagram актриса обнародовала фото, сделанное на мероприятии. Артистка позирует на фоне жёлтого велосипеда. Публикация в течение суток сумела собрать около 238 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 620 восхитительных комментариев.

Стоит напомнить, что Хилькевич замужем за столичным предпринимателем Артуром Волковым. Супруги воспитывают двухлетнюю дочку Арианну. Так как срок беременности у актрисы небольшой, какого пола будет второй малыш, в данное время неизвестно. Может быть, совсем скоро артистка об этом сообщит.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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