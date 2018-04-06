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Ольга Бузова считает поиск мужа через телевидение единственным решением

Ольга Бузова считает поиск мужа через телевидение единственным решением, ведь многочисленные попытки познакомиться с мужчиной в повседневной жизни обернулись для неё проблемой.

Недавно телеведущая дала пресс-конференцию, на которой её расспросили о предстоящем проекте в духе "Холостяка". Ольга объяснила своё решение стать главной героиней реалити-шоу, где за её сердце поборется группа тщательно отобранных кавалеров.

Ольга Бузова считает поиск мужа через телевидение единственным решением

Бузова обещает, что кастинг будет жёсткий, и попасть на телевидение только за славой и пиаром ни у одного кандидата не получится.

Певица также признаётся, что её личная драма, связанная с тяжёлым разводом, уже давно прошла, поэтому настало время построить новую настоящую любовь.

Ольге хотелось познакомиться с хорошим мужчиной в реальной жизни, и не раз она предпринимала попытки, как в России, так и за рубежом.

Однако у всех ухажёров были исключительно корыстные интересы, а когда Бузова сильно травмировала ногу во время выступления, они благополучно о ней забыли, на что звезда отвергла всех своих любезников разом.

Знаменитость убеждена, что правильный путь для неё - искать жениха на ТВ, именно поэтому она решилась на такой проект.

Ранее королевское платье Ольги Бузовой раскритиковали за нелепость.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:01
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