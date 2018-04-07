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Ученые: Киты белухи производят на свет потомство в местах своего рождения и мигрируют путями предков

Российский ученый Денис Литовко и американские коллеги после наблюдения за китами белухами назвали их самыми патриотическими животными. Они производят на свет потомство в местах своего рождения и мигрируют путями предков.

Потому особи сохраняют свою популяцию и остаются уникальным генетическим видом. Раньше было предпринято много попыток изучить их миграцию с помощью анализа ДНК, однако они не приносили желаемого результата. Сейчас были собраны данные о 1674 китах белухах в 45 уголках мирах. Для своих целей специалисты использовали спутники, а после сравнения митохондрий можно было говорить о степени родства отдельных видов.

Ученые: Киты белухи производят на свет потомство в местах своего рождения и мигрируют путями предков


Животные на севере Тихого океана делятся на 3 группы, не смешанные между собой. Каждая особь предпочитает выбирать один путь для миграции, но в 20% рядом с нею находятся родственники. Киты всегда возвращаются на места своего рождения, а также родители учат детенышей традициям своих предков.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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