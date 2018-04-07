Ученые: Киты белухи производят на свет потомство в местах своего рождения и мигрируют путями предков
Российский ученый Денис Литовко и американские коллеги после наблюдения за китами белухами назвали их самыми патриотическими животными. Они производят на свет потомство в местах своего рождения и мигрируют путями предков.
Потому особи сохраняют свою популяцию и остаются уникальным генетическим видом. Раньше было предпринято много попыток изучить их миграцию с помощью анализа ДНК, однако они не приносили желаемого результата. Сейчас были собраны данные о 1674 китах белухах в 45 уголках мирах. Для своих целей специалисты использовали спутники, а после сравнения митохондрий можно было говорить о степени родства отдельных видов.
Животные на севере Тихого океана делятся на 3 группы, не смешанные между собой. Каждая особь предпочитает выбирать один путь для миграции, но в 20% рядом с нею находятся родственники. Киты всегда возвращаются на места своего рождения, а также родители учат детенышей традициям своих предков.
Потому особи сохраняют свою популяцию и остаются уникальным генетическим видом. Раньше было предпринято много попыток изучить их миграцию с помощью анализа ДНК, однако они не приносили желаемого результата. Сейчас были собраны данные о 1674 китах белухах в 45 уголках мирах. Для своих целей специалисты использовали спутники, а после сравнения митохондрий можно было говорить о степени родства отдельных видов.
Животные на севере Тихого океана делятся на 3 группы, не смешанные между собой. Каждая особь предпочитает выбирать один путь для миграции, но в 20% рядом с нею находятся родственники. Киты всегда возвращаются на места своего рождения, а также родители учат детенышей традициям своих предков.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00