Ученые: Киты белухи производят на свет потомство в местах своего рождения и мигрируют путями предков

Потому особи сохраняют свою популяцию и остаются уникальным генетическим видом. Раньше было предпринято много попыток изучить их миграцию с помощью анализа ДНК, однако они не приносили желаемого результата. Сейчас были собраны данные о 1674 китах белухах в 45 уголках мирах. Для своих целей специалисты использовали спутники, а после сравнения митохондрий можно было говорить о степени родства отдельных видов.Животные на севере Тихого океана делятся на 3 группы, не смешанные между собой. Каждая особь предпочитает выбирать один путь для миграции, но в 20% рядом с нею находятся родственники. Киты всегда возвращаются на места своего рождения, а также родители учат детенышей традициям своих предков.